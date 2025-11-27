Красноярский блогер усомнился в адекватности сына пропавшей Ирины Усольцевой
Александр Кучерявый заявил, что Даниил Баталов вел себя "странно и вызывающе" после исчезновения матери
27 ноября 2025, 21:00, ИА Амител
Красноярский блогер Александр Кучерявый высказал сомнения в адекватности поведения Даниила Баталова – сына Ирины Усольцевой, которая вместе с мужем и пятилетней дочерью пропала в тайге два месяца назад.
В интервью aif.ru блогер отметил, что молодой человек сообщил об исчезновении матери только через два дня и во время съемок в программе "Пусть говорят" вел себя необычно:
«Парень не скрывал свои радостные эмоции, а после передачи поехал веселиться по Москве и транслировал это в соцсетях».
Кучерявый продолжает придерживаться версии о преднамеренном исчезновении семьи:
«По-прежнему, даже спустя такое время, считаю, что семья сбежала».
Ранее блогер предполагал, что Усольцевы могли уехать в США, обращая внимание на то, что связь с Ириной оборвалась за сутки до их пропажи в Красноярском крае.
Напомним, семья Усольцевых – 48-летняя Ирина, 64-летний Сергей и пятилетняя Арина – бесследно исчезли 28 сентября во время похода в Кутурчинском Белогорье. Несмотря на масштабные поиски с привлечением сотен волонтеров и спецтехники, следов семьи обнаружить не удалось.
21:05:30 27-11-2025
Надоело это гадание на ромашке.
23:36:52 27-11-2025
Уехал, на американских грантах сидел. По-видимому шпион он.
02:58:27 28-11-2025
пацан реально странный, ему бы к психологу по ПТСР, как "они живые" то могут там быть? от горя поехал чердак
08:28:39 28-11-2025
Чтобы уехать из страны теперь нужно подстраивать пропажу? Бред какой-то.
13:52:58 28-11-2025
дело было так: муж "потерял" жену в лесу, а сам с дочкой отправился в бега.