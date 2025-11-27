НОВОСТИОбщество

Красноярский блогер усомнился в адекватности сына пропавшей Ирины Усольцевой

Александр Кучерявый заявил, что Даниил Баталов вел себя "странно и вызывающе" после исчезновения матери

27 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"
Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Красноярский блогер Александр Кучерявый высказал сомнения в адекватности поведения Даниила Баталова – сына Ирины Усольцевой, которая вместе с мужем и пятилетней дочерью пропала в тайге два месяца назад.

В интервью aif.ru блогер отметил, что молодой человек сообщил об исчезновении матери только через два дня и во время съемок в программе "Пусть говорят" вел себя необычно:

«Парень не скрывал свои радостные эмоции, а после передачи поехал веселиться по Москве и транслировал это в соцсетях».

Кучерявый продолжает придерживаться версии о преднамеренном исчезновении семьи:

«По-прежнему, даже спустя такое время, считаю, что семья сбежала».

Ранее блогер предполагал, что Усольцевы могли уехать в США, обращая внимание на то, что связь с Ириной оборвалась за сутки до их пропажи в Красноярском крае.

Напомним, семья Усольцевых – 48-летняя Ирина, 64-летний Сергей и пятилетняя Арина – бесследно исчезли 28 сентября во время похода в Кутурчинском Белогорье. Несмотря на масштабные поиски с привлечением сотен волонтеров и спецтехники, следов семьи обнаружить не удалось. 

пропал человек Красноярский край

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

21:05:30 27-11-2025

Надоело это гадание на ромашке.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:36:52 27-11-2025

Уехал, на американских грантах сидел. По-видимому шпион он.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:58:27 28-11-2025

пацан реально странный, ему бы к психологу по ПТСР, как "они живые" то могут там быть? от горя поехал чердак

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владислав

08:28:39 28-11-2025

Чтобы уехать из страны теперь нужно подстраивать пропажу? Бред какой-то.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:58 28-11-2025

дело было так: муж "потерял" жену в лесу, а сам с дочкой отправился в бега.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров