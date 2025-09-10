"Красный замок" в осаде. Как выглядит здание-легенда в Барнауле без крыши и одного этажа

Почти разобрали мансардный этаж, но впереди еще много работы

"Красный замок" сносят в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле продолжается снос "красного замка", расположенного на улице Малахова недалеко от ТЦ "Волна". На данный момент рабочие полностью сняли кровлю и почти разобрали мансардный этаж. Напомним, в здании пять этажей: еще остались три полноценных и подвал.

К сносу "замка" приступили в конце августа. Вскоре на территории начнется строительство двух зданий-башен, которые будут доминировать над другими жилыми комплексами.

По документам площадь объекта, построенного в 1990-е годы, составляет около 3 тыс. кв. м. Площадь участка – 4 тыс. кв. м.