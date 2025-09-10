"Красный замок" в осаде. Как выглядит здание-легенда в Барнауле без крыши и одного этажа
Почти разобрали мансардный этаж, но впереди еще много работы
10 сентября 2025, 08:00, ИА Амител
"Красный замок" сносят в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле продолжается снос "красного замка", расположенного на улице Малахова недалеко от ТЦ "Волна". На данный момент рабочие полностью сняли кровлю и почти разобрали мансардный этаж. Напомним, в здании пять этажей: еще остались три полноценных и подвал.
К сносу "замка" приступили в конце августа. Вскоре на территории начнется строительство двух зданий-башен, которые будут доминировать над другими жилыми комплексами.
По документам площадь объекта, построенного в 1990-е годы, составляет около 3 тыс. кв. м. Площадь участка – 4 тыс. кв. м.
12:36:32 10-09-2025
ох уж эта архитектура 90ых: "Деньги есть - Я сам себе архитектор"
14:22:24 10-09-2025
всяка лучше чем сейчас наваяют башней близнецов
построено качественно
материалы отличные боря не жалел денег
16:12:56 10-09-2025
Гость (14:22:24 10-09-2025) всяка лучше чем сейчас наваяют башней близнецовпостр... только на зряплаты жалел, а на себя любимого конечно нет