"Красный замок" в осаде. Как выглядит здание-легенда в Барнауле без крыши и одного этажа

Почти разобрали мансардный этаж, но впереди еще много работы

10 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

"Красный замок" сносят в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле продолжается снос "красного замка", расположенного на улице Малахова недалеко от ТЦ "Волна". На данный момент рабочие полностью сняли кровлю и почти разобрали мансардный этаж. Напомним, в здании пять этажей: еще остались три полноценных и подвал.

К сносу "замка" приступили в конце августа. Вскоре на территории начнется строительство двух зданий-башен, которые будут доминировать над другими жилыми комплексами.

По документам площадь объекта, построенного в 1990-е годы, составляет около 3 тыс. кв. м. Площадь участка – 4 тыс. кв. м.

В Барнауле за 180 миллионов продают Красный замок

Площадь объекта, по утверждению собственников, превышает 3 тысячи квадратных метров
Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:36:32 10-09-2025

ох уж эта архитектура 90ых: "Деньги есть - Я сам себе архитектор"

Avatar Picture
Гость

14:22:24 10-09-2025

всяка лучше чем сейчас наваяют башней близнецов

построено качественно
материалы отличные боря не жалел денег

Avatar Picture
Гость

16:12:56 10-09-2025

Гость (14:22:24 10-09-2025) всяка лучше чем сейчас наваяют башней близнецовпостр... только на зряплаты жалел, а на себя любимого конечно нет

