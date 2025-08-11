Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 11 августа
В утренние часы местами может образоваться туман
11 августа 2025, 06:00, ИА Амител
Рассвет в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
От +21 до +26 градусов ожидается днем 11 августа в Алтайском крае. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Согласно их ожиданиям, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами может образоваться туман. Ветер западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +21 до +23 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 4–9 м/с.
06:57:29 11-08-2025
А что тольку от потепление скоро осень и зима , дни короткие стали, 2 недели и снова холода придут и надолго уже до мая, если не до июня вообще