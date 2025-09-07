"Кровавая луна" взойдет над Барнаулом в ночь на 8 сентября. Время затмения
Невероятной красоты явление начнется в 22:27 по местному времени
07 сентября 2025, 16:00, ИА Амител
В ночь с 7 на 8 сентября жители Барнаула смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – полное лунное затмение, также известное как "кровавая луна", пишет "Барнаульский Планетарий".
Затмение начнется в 22:27 по местному времени, но его первые фазы будут незаметны без специальных приборов. В 23:27 на Луне появится тень, которая постепенно накроет ее полностью к 01:12 8 сентября. Именно в этот момент спутник Земли приобретет характерный красноватый оттенок.
Для наблюдения за явлением необходимо смотреть на южную часть неба. Затмение будет видно невооруженным глазом при условии ясной погоды.
После пика Луна постепенно вернет свой обычный вид. Это будет самое яркое астрономическое событие года для региона.
16:01:18 07-09-2025
Точит осиновый колышки
19:13:57 07-09-2025
Что -то жгут ?
20:45:07 07-09-2025
Musik (19:13:57 07-09-2025) Что -то жгут ? ... Мусик, сам с собою говоришь?
21:30:59 07-09-2025
Гость (20:45:07 07-09-2025) Мусик, сам с собою говоришь?... Да. Умный собеседник