"Кровавая луна" взойдет над Барнаулом в ночь на 8 сентября. Время затмения

Невероятной красоты явление начнется в 22:27 по местному времени

07 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Восход Луны 17 сентября в Барнауле / Фото: amic.ru

В ночь с 7 на 8 сентября жители Барнаула смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – полное лунное затмение, также известное как "кровавая луна", пишет "Барнаульский Планетарий".

Затмение начнется в 22:27 по местному времени, но его первые фазы будут незаметны без специальных приборов. В 23:27 на Луне появится тень, которая постепенно накроет ее полностью к 01:12 8 сентября. Именно в этот момент спутник Земли приобретет характерный красноватый оттенок.

Для наблюдения за явлением необходимо смотреть на южную часть неба. Затмение будет видно невооруженным глазом при условии ясной погоды.

После пика Луна постепенно вернет свой обычный вид. Это будет самое яркое астрономическое событие года для региона.