"Кровавая луна" взойдет над Барнаулом в ночь на 8 сентября. Время затмения

Невероятной красоты явление начнется в 22:27 по местному времени

07 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Восход Луны 17 сентября в Барнауле / Фото: amic.ru
Восход Луны 17 сентября в Барнауле / Фото: amic.ru

В ночь с 7 на 8 сентября жители Барнаула смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – полное лунное затмение, также известное как "кровавая луна", пишет "Барнаульский Планетарий".

Затмение начнется в 22:27 по местному времени, но его первые фазы будут незаметны без специальных приборов. В 23:27 на Луне появится тень, которая постепенно накроет ее полностью к 01:12 8 сентября. Именно в этот момент спутник Земли приобретет характерный красноватый оттенок.

Для наблюдения за явлением необходимо смотреть на южную часть неба. Затмение будет видно невооруженным глазом при условии ясной погоды.

После пика Луна постепенно вернет свой обычный вид. Это будет самое яркое астрономическое событие года для региона.

Комментарии 4

Musik
Musik

16:01:18 07-09-2025

Точит осиновый колышки

  -6 Нравится
Ответить
Musik
Musik

19:13:57 07-09-2025

Что -то жгут ?

  -6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:45:07 07-09-2025

Musik (19:13:57 07-09-2025) Что -то жгут ? ... Мусик, сам с собою говоришь?

  -1 Нравится
Ответить
Musik
Musik

21:30:59 07-09-2025

Гость (20:45:07 07-09-2025) Мусик, сам с собою говоришь?... Да. Умный собеседник

  -3 Нравится
Ответить
