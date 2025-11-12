Крупнейший азиатский лоукостер запустит рейсы из России в Таиланд

Полеты будут выполняться по маршруту Бангкок – Москва – Бангкок

12 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Бюджетная авиакомпания AirAsia (крупнейший лоукостер в Азии) запустит прямые регулярные рейсы из России в Таиланд. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу перевозчика Тони Фернандеса.

Он заявил, что лоукостер начнет выполнять рейсы по маршруту Бангкок – Москва – Бангкок. Запустить рейсы планируется в течение шести месяцев.

Цены на билеты, как и полагается для лоукостера, будут относительно низкими – 175–200 долларов за перелет в одну сторону (14,1 тыс. – 16,2 тыс. рублей по курсу на 12 ноября). В то же время у российских авиакомпаний, летающих в Таиланд, стоимость прямого перелета гораздо выше.

Руководство авиакомпании ожидает, что рейсы будут пользоваться популярностью у россиян. Там даже спрогнозировали годовой пассажиропоток на уровне 600 тыс. человек.

«Топ-менеджер пообещал, что полетит на первом рейсе из Бангкока в Москву, так как это будет исторический рейс для AirAsia», – приводит его слова РБК.

Однако на запуске рейсов между столицами России и Таиланда AirAsia останавливаться не собирается. Перевозчик также хотел бы выполнять рейсы во Владивосток из Японии.

Напомним, в Барнауле увеличили число рейсов в Таиланд и Вьетнам на время зимы.