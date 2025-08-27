Крупнейший рынок во Владивостоке громят при посетителях. Видео

Павильоны занимают около четырех тысяч квадратных метров

Во Владивостоке начали сносить крупнейший рынок на Спортивной, который работал без оформления земли почти 14 лет. Работы идут прямо на глазах у покупателей, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Незаконное использование территории выявили недавно, после чего в начале августа на место пригнали тяжелую технику. Торговцы пытались остановить демонтаж и просили о помощи, однако вместо этого на рынке отключили электричество, чтобы продукты в морозильных камерах испортились.

Позднее на территорию прибыли рабочие в спецодежде и начали выбивать стекла, демонтировать двери и разбирать конструкции.

«Что нам теперь делать и кто нам поможет? Поэтому мы к вам обращаемся: помогите нам, пожалуйста», – обращается на видео владелец павильона к некоему должностному лицу.