Крупнейший рынок во Владивостоке громят при посетителях. Видео

Павильоны занимают около четырех тысяч квадратных метров

27 августа 2025, 13:13, ИА Амител

Во Владивостоке начали сносить крупнейший рынок на Спортивной, который работал без оформления земли почти 14 лет. Работы идут прямо на глазах у покупателей, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Незаконное использование территории выявили недавно, после чего в начале августа на место пригнали тяжелую технику. Торговцы пытались остановить демонтаж и просили о помощи, однако вместо этого на рынке отключили электричество, чтобы продукты в морозильных камерах испортились.

Позднее на территорию прибыли рабочие в спецодежде и начали выбивать стекла, демонтировать двери и разбирать конструкции.

«Что нам теперь делать и кто нам поможет? Поэтому мы к вам обращаемся: помогите нам, пожалуйста», – обращается на видео владелец павильона к некоему должностному лицу.

«Разберитесь в ситуации, чтобы все было честно, правильно, по закону», – отмечает другая женщина.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

13:45:05 27-08-2025

*который работал без оформления земли почти 14 лет.* - Незаконное использование территории выявили недавно - это как так то?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:59 27-08-2025

Гость (13:45:05 27-08-2025) *который работал без оформления земли почти 14 лет.* - Незак... Крыша рынка похоже ослабла и потеряла свой вес в муниципальных кругах.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

14:01:17 27-08-2025

Собянин давно провернул.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:11:04 27-08-2025

Да так же как кафе бар У Григрьича что на Змеиногорском тракте снесли. Там вообще земля под земледельчество была оформлена )))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:18:47 27-08-2025

Дальневосточный черкизон?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:44 27-08-2025

Уничтожают конкурентов, если есть желание уничтожить рынки, то причина всегда найдется, уничтожают мелкий бизнес.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:14 27-08-2025

На коленях стоя надо челобитные подавать

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:02:26 28-08-2025

Да на этом месте губернатор и его семья будут строить высотные дома.

  5 Нравится
Ответить
