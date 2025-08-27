Крупнейший рынок во Владивостоке громят при посетителях. Видео
Павильоны занимают около четырех тысяч квадратных метров
27 августа 2025, 13:13, ИА Амител
Во Владивостоке начали сносить крупнейший рынок на Спортивной, который работал без оформления земли почти 14 лет. Работы идут прямо на глазах у покупателей, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Незаконное использование территории выявили недавно, после чего в начале августа на место пригнали тяжелую технику. Торговцы пытались остановить демонтаж и просили о помощи, однако вместо этого на рынке отключили электричество, чтобы продукты в морозильных камерах испортились.
Позднее на территорию прибыли рабочие в спецодежде и начали выбивать стекла, демонтировать двери и разбирать конструкции.
«Что нам теперь делать и кто нам поможет? Поэтому мы к вам обращаемся: помогите нам, пожалуйста», – обращается на видео владелец павильона к некоему должностному лицу.
«Разберитесь в ситуации, чтобы все было честно, правильно, по закону», – отмечает другая женщина.
13:45:05 27-08-2025
*который работал без оформления земли почти 14 лет.* - Незаконное использование территории выявили недавно - это как так то?
14:04:59 27-08-2025
Гость (13:45:05 27-08-2025) *который работал без оформления земли почти 14 лет.* - Незак... Крыша рынка похоже ослабла и потеряла свой вес в муниципальных кругах.
14:01:17 27-08-2025
Собянин давно провернул.
14:11:04 27-08-2025
Да так же как кафе бар У Григрьича что на Змеиногорском тракте снесли. Там вообще земля под земледельчество была оформлена )))
14:18:47 27-08-2025
Дальневосточный черкизон?
14:48:44 27-08-2025
Уничтожают конкурентов, если есть желание уничтожить рынки, то причина всегда найдется, уничтожают мелкий бизнес.
14:53:14 27-08-2025
На коленях стоя надо челобитные подавать
03:02:26 28-08-2025
Да на этом месте губернатор и его семья будут строить высотные дома.