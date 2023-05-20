Крупный пожар на пилораме произошёл под Барнаулом

Распространение пламени, которое охватило порядка 1 тысячи "квадратов", остановили

20 мая 2023, 20:36, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Первомайском районе Алтайского края локализовали серьёзный пожар на пилораме в посёлке Казачьем, где горели пиломатериалы на открытой площадке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

К тушению привлекались 38 человек личного состава и 14 единиц техники.

"Площадь пожара на момент локализации, когда распространение огня было остановлено, составила порядка 1000 квадратных метров. Работу спасателей осложняла сухая, ветреная погода, большое количество горючих материалов, а также отсутствие источников воды в зоне проведения работ", – рассказали в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет. Причину случившегося ещё предстоит установить.

Обновлено. Открытое горение ликвидировано.

Напомним, 20 мая в Змеиногорске потушили пожар в здании на площади 400 квадратных метров.