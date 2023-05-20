Крупный пожар на пилораме произошёл под Барнаулом
Распространение пламени, которое охватило порядка 1 тысячи "квадратов", остановили
20 мая 2023, 20:36, ИА Амител
В Первомайском районе Алтайского края локализовали серьёзный пожар на пилораме в посёлке Казачьем, где горели пиломатериалы на открытой площадке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
К тушению привлекались 38 человек личного состава и 14 единиц техники.
"Площадь пожара на момент локализации, когда распространение огня было остановлено, составила порядка 1000 квадратных метров. Работу спасателей осложняла сухая, ветреная погода, большое количество горючих материалов, а также отсутствие источников воды в зоне проведения работ", – рассказали в ведомстве.
Погибших и пострадавших нет. Причину случившегося ещё предстоит установить.
Обновлено. Открытое горение ликвидировано.
Напомним, 20 мая в Змеиногорске потушили пожар в здании на площади 400 квадратных метров.
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