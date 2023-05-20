В Змеиногорске потушили крупный пожар на площади 400 квадратных метров
Пострадавших нет
20 мая 2023, 17:31, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Змеиногорске потушили пожар на площади около 400 квадратных метров в здании по улице Мельничной, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В ликвидации пламени участвовали 32 человека личного состава и пять автоцистерн. Работало на месте два звена газодымозащитной службы.
Пострадавших нет. Причины случившегося уточняются.
Изначально о пожаре сообщила главред "Змеиногорского вестника" Людмила Кейбол. По её информации, огонь охватил гаражи, склады и коммерческие помещения.
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