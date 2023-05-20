В Змеиногорске потушили крупный пожар на площади 400 квадратных метров

Пострадавших нет

20 мая 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Змеиногорске потушили пожар на площади около 400 квадратных метров в здании по улице Мельничной, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ликвидации пламени участвовали 32 человека личного состава и пять автоцистерн. Работало на месте два звена газодымозащитной службы.

Пострадавших нет. Причины случившегося уточняются.

Изначально о пожаре сообщила главред "Змеиногорского вестника" Людмила Кейбол. По её информации, огонь охватил гаражи, склады и коммерческие помещения.