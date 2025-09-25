Крупный пожар произошел в частном доме неподалеку от ТРЦ "Весна" в Барнауле

По данным спасателей, пострадавших нет

25 сентября 2025, 15:45, ИА Амител

Пожар на улице Севастопольской / Источник фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле днем 25 сентября произошел пожар в жилом доме на улице Севастопольской, неподалеку от ТРЦ "Весна". Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании в двухквартирном доме поступило около 13:20. К моменту прибытия первых подразделений наблюдалось сильное задымление, на месте работали три звена газодымозащитной службы.

«Огонь распространился на площадь около 150 квадратных метров, повредив стены и крышу здания. Для ликвидации пожара были привлечены 33 человека личного состава и восемь единиц спецтехники», – отметили в ведомстве.

В настоящее время продолжается проливка и разборка конструкций.