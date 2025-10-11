Крупный пожар в Красноярском крае лишил жилья почти 30 человек

Загорелась крыша одной из пятиэтажек

11 октября 2025, 11:45, ИА Амител

Пожар на крыше дома / Фото: МЧС России

В Сосновоборске вспыхнул пожар в многоквартирном пятиэтажном доме. Двести жильцов оперативно покинули здание своими силами. Пламя стремительно распространялось по крыше, охватив территорию в две тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Люди, получившие отравление продуктами горения, госпитализированы.

Трагедия привела к гибели одного человека и травмам у двух других.

Двадцать восемь жителей дома отправили в пункты временного размещения. Полностью пожар был потушен под утро.