Крупный земельный актив с действующим животноводческим хозяйством продают в Чарыше

Локация подходит для экотуризма, мараловодства и развития сельского бизнеса

Участок в Чарыше / Фото: Сергей Серебряников

В Чарышском районе Алтайского края выставили на продажу крупный земельный участок общей площадью более 1000 гектаров. На территории – хозяйственные строения, техника и стадо крупного рогатого скота герефордской породы.

Часть земли находится в собственности (около 900 га), еще более 100 гектаров – в аренде, с возможностью дальнейшего расширения за счет соседних участков.

В состав объекта входят:

жилой дом площадью 30 кв. м (электричество 380 В, вода – скважина);

гараж для сельхозтехники;

два утепленных родильных помещения для скота;

отдельное помещение для содержания телят (до четырех голов);

шесть огражденных парков для зимнего содержания крупного рогатого скота (2 га);

три огороженных сеновала (2 га);

две рабочие лошади;

техника и навесное оборудование: один МТЗ-80, два МТЗ-82.1 с фронтальными погрузчиками, четыре косилки, две бороны, две единицы граблей, два прицепа и пресс-подборщика и другое.

Также на территории размещается 200 голов КРС герефордской породы, в том числе 100 голов маточного поголовья, маралы. Герефордская порода ценится за высокую мясную продуктивность и неприхотливость: выход мяса составляет до 70 %, производительность – 97 %. Животные легко переносят суровые зимы, не болеют инфекционными и вирусными заболеваниями, могут пастись целый день и не требуют сложного рациона. Мраморное мясо с тонкими прожилками жира, тающее во рту, – именно таким его хотят видеть шеф-повара лучших ресторанов. И спрос на такую говядину стабильно высок во всех регионах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Это редкое предложение на рынке недвижимости с налаженным бизнесом, гарантированным сбытом продукции, пользующейся неизменным спросом. И, что немаловажно, там уже есть опытный и грамотный управляющий, готовый остаться и обеспечить бесперебойную работу и контроль над всеми процессами. Это значит, что вы получаете не просто бизнес, а стабильный и прибыльный актив с профессиональным управлением.

Участок в Чарыше / Фото: Сергей Серебряников

Реализацией объекта занимается известная в регионе студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг". Узнать подробнее и договориться о просмотре участка можно по телефонам +7 (3852) 55-65-65, +7-902-998-15-15.

«Земельные участки находятся в экологически чистой, живописной горной зоне, что позволяет развивать экотуризм, мараловодство, коневодство или фермерское мясное производство. Кроме того, на объект можно получить государственную поддержку животноводства – гранты и субсидии, что делает его владение инвестиционно привлекательным», – отметила эксперт по недвижимости Нонна Карпова. ​"Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг"

