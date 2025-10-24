Кто не собрал, тот платит. Владельцев собак обяжут убирать за ними в подъездах жилых домов

Также предлагается ужесточить правила перевозки животных в общественном транспорте

24 октября 2025, 07:47, ИА Амител

Собака на прогулке / фото: amic.ru

Депутаты Госдумы предложили обязать россиян убирать за своими питомцами не только на улице, но и в подъездах многоквартирных домов. Как сообщает ТАСС, соответствующие поправки внесены в закон "Об ответственном обращении с животными".

Согласно действующим нормам, хозяева должны следить за чистотой не только во время выгула. Теперь предлагается расширить обязанность и на места общего пользования – чтобы владельцы убирали продукты жизнедеятельности животных и внутри жилых домов.

Кроме того, законопроектом вводятся дополнительные ограничения. Хозяевам собак хотят запретить посещать с питомцами магазины, кафе, рестораны, медицинские, образовательные и культурные учреждения. Исключение составят собаки-поводыри.

Также предлагается ужесточить правила перевозки животных в общественном транспорте – они должны находиться в наморднике, на коротком поводке или в переноске.

Документ направлен на повышение санитарной безопасности и улучшение условий совместного проживания людей и животных в городах.

Ранее в Москве оштрафовали хозяйку собаки за неубранную мочу питомца – это первый подобный случай в России. Женщине назначили штраф в размере 1,5 тысячи рублей за то, что ее пес пометил клумбу у дома.