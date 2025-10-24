Кто не собрал, тот платит. Владельцев собак обяжут убирать за ними в подъездах жилых домов
Также предлагается ужесточить правила перевозки животных в общественном транспорте
24 октября 2025, 07:47, ИА Амител
Депутаты Госдумы предложили обязать россиян убирать за своими питомцами не только на улице, но и в подъездах многоквартирных домов. Как сообщает ТАСС, соответствующие поправки внесены в закон "Об ответственном обращении с животными".
Согласно действующим нормам, хозяева должны следить за чистотой не только во время выгула. Теперь предлагается расширить обязанность и на места общего пользования – чтобы владельцы убирали продукты жизнедеятельности животных и внутри жилых домов.
Кроме того, законопроектом вводятся дополнительные ограничения. Хозяевам собак хотят запретить посещать с питомцами магазины, кафе, рестораны, медицинские, образовательные и культурные учреждения. Исключение составят собаки-поводыри.
Также предлагается ужесточить правила перевозки животных в общественном транспорте – они должны находиться в наморднике, на коротком поводке или в переноске.
Документ направлен на повышение санитарной безопасности и улучшение условий совместного проживания людей и животных в городах.
Ранее в Москве оштрафовали хозяйку собаки за неубранную мочу питомца – это первый подобный случай в России. Женщине назначили штраф в размере 1,5 тысячи рублей за то, что ее пес пометил клумбу у дома.
08:42:56 24-10-2025
Давно пора! И ещё давно нужно обязать алкашей и прочих маргиналов убирать ща собой бычки и бутылки в подъезде
09:21:18 24-10-2025
А если я с коровой или лошадью буду гулять и она нагатит. Можно не убирать?
12:07:17 24-10-2025
Гость (09:21:18 24-10-2025) А если я с коровой или лошадью буду гулять и она нагатит. Мо... С собакой в магазин или музей нельзя, а с коровой можно?
09:49:08 24-10-2025
Владельцы животных обязаны убирать за своими животными не только твёрдые отходы, но и мочу. Нет воды и салфетки - пусть вылизывают до блеска.
11:26:26 24-10-2025
Вот она ненависть к животным, до абсурда от депутатов исходит.......
13:05:33 24-10-2025
Гость (11:26:26 24-10-2025) Вот она ненависть к животным, до абсурда от депутатов исходи... убирать за своей собакой фекалии=ненависть ?
вас,любителей погадить , лечить надо так- заставить убрать весь свой двор от собачьих дел на пару недель,чтоб на место мозги встали
11:32:38 24-10-2025
Плевать собачники хотели на все законы и правила приличий
11:34:32 24-10-2025
На животных права нужно выдавать, как на авто или оружие, с квартальным медосмотром, справками и анализами хозяина и собаки. Согласие всего подъезда. Выгул только совершеннолетними с правами на обращение с животным. Замер высоты собаки на улице по первому требованию любого неравнодушного гражданина. И огромные штрафы, штрафы, штрафы.
12:11:09 24-10-2025
Все больные отписались?) А за детишками своими мусор и бутылки убирать для начала не пробовали? После ваших массовых гуляний в центре города и в парках в ввходные, туда же утром до дворников зайти страшно! Но это другое, конечно😏
12:52:37 24-10-2025
Гость (12:11:09 24-10-2025) Все больные отписались?) А за детишками своими мусор и бутыл... Если ты за своим блоховозом не в состоянии убрать, то и ребенок у тебя поросенок
13:09:47 24-10-2025
Гость (12:11:09 24-10-2025) Все больные отписались?) А за детишками своими мусор и бутыл... где и когда так намусорено сейчас,что тебе"страшно"?
13:52:51 24-10-2025
А почему у этих личностей животные в подъездах гадят? У меня собака никогда в подъезде не сходит. Всегда до улицы донесет. Наверное просто воспитывать животных не умеют или не гуляют с ними вовремя.