Актриса театра имени Шукшина стала лучшей на всероссийском фестивале

Актриса Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина Екатерина Порсева победила в номинации «Лучшая женская роль первого плана» на всероссийском фестивале имени Виктора Розова «Розовфест». Театр из Барнаула представил саунд-драму «Леха», сообщает правительство края.

Драма впервые была поставлена по монопьесе Юлии Поспеловой в 2020 году. Екатерина Порсева участвовала в ней и как актриса, и как композитор, и как вокалистка. Пьеса посвящена деду Поспеловой, который в старости встретил любовь всей своей жизни и вновь почувствовал себя молодым. Текст рассказан от лица внучки, которую и сыграла Порсева.

Фестиваль «Розовфест» прошёл на сцене ТЮЗа в Ярославле. В нём так же приняли участие десять театров — из Челябинска, Москвы, Мензелинска, Нягани, Петрозаводска, Иванова, Ярославля.

На сцене театра драмы им. В.М. Шукшина спектакль «Леха» можно посмотреть 19 апреля, 9 и 10 мая.