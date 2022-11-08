Фанфик в стиле Гарри Поттера. Драматурги напишут для театра драмы пьесы о Шукшине

Драматурги из Москвы, Екатеринбурга и Минска напишут для алтайского театра драмы экспериментальные пьесы о жизни известного писателя и режиссёра Василия Шукшина. Проект реализуют в рамках творческой лаборатории «Шукшин. Миф и реальность». Драматурги специально провели несколько дней на Алтае, где побывали на родине Шукшина в Сростках и вдохновились личной жизнью писателя. Через полгода все произведения прочитают публично со сцены театра и вместе со зрителями выберут несколько пьес для подготовки эскизов спектаклей.

Кто из драматургов напишет пьесы о Шукшине?

Руководителем лаборатории стал известный российский театровед, театральный критик и куратор Павел Руднев. Именно он собрал команду молодых авторов: Юлию Поспелову (Москва), Дмитрия Богославского (Минск), Светлану Баженову (Екатеринбург), Лару Бессмертную (Москва) и Олега Маслова (Москва). Каждый из них должен к маю 2023 года написать черновик пьесы о Шукшине. После этого руководство театра драмы вместе со зрителями определят, какой черновик будет поставлен в первую очередь.

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Что делали драматурги на Алтае?

Открыла лабораторию экскурсия историка-гида Данила Дегтярёва «Барнаульский след Шукшина». Она была посвящена отцу Шукшина, репрессированного в 1933 году. Затем участники прошли по предполагаемому следу самого Василия, связанному с несостоявшейся комсомольской карьерой, поездкой молодых кинематографистов по Сибири и барнаульской премьерой дипломного фильма «Из Лебяжьего сообщают».

Также участники лаборатории побывали в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая и в селе Сростки. Там драматурги познакомились с рукописями Шукшина. Следующий день участники лаборатории — а Юлия Поспелова два дня — провели в Мемориальном музее-заповеднике в Сростках, на горе Пикет и в фондохранилищах.

Кроме того, участники лаборатории встретились с известным алтайским шукшиноведом, доктором филологических наук, лауреатом премии Алтайского края в области наук Дмитрием Марьиным. Рассказал о жизни Шукшина и журналист Сергей Тепляков, автор книг «Василий Шукшин. А любить надо» и «Шукшин. Честная биография».

О чём будут пьесы драматургов?

О разных этапах жизни Шукшина. Не все они будут основаны на реальных фактах. Скорее, некие фанфики о размышлениях о жизни великого писателя и режиссёра.

Олег Маслов задался вопросом, а что будет в сухом остатке, если убрать из образа Шукшина его рассказы о чудиках, кино и мечту о фильме «Разин»? Он предложил максимально сосредоточиться на публицистике и письмах. Светлану Баженову привлекла ранняя молодость Шукшина. Об этом авторка намерена сделать размышление в духе Гарри Поттера.

«Я столкнулась с огромным количеством интерпретаций жизни Шукшина, противоречий в них. Жесть, в которой можно запутаться. Подумала о том, что, может быть, было бы правильно, если бы от автора не оставалось ничего, кроме его текстов и максимум открытых писем. Хочу сделать свою вселенную. Подобно тому, как многие любители „Гарри Поттера“ писали фанфики на эту тему, потому что не дождались совы и хотели поместить себя в этот волшебный мир», — сказала Светлана Баженова.

Драматург из Москвы Лара Бессмертная планирует поразмышлять о взаимоотношениях Шукшина с отцом. Юлия Поспелова вдохновилась работниками музея в Сростках и хочет посвятить свою работу им. А вот Дмитрий Богословский сделает пьесу об отношениях Василия Макаровича с матерью.