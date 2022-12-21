Лера Кудрявцева рассказала, как долго живет страсть в отношениях

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о том, как долго в отношениях живёт страсть. Её слова передаёт «МК».

По словам Кудрявцевой, страсть в отношениях живёт первые три года, а после этого пара становится друзьями и приятелями.

«Вы — друзья, приятели, близкие люди, родня. Но, как кролики, невозможно 10 лет! Такого не бывает просто! Страсть — это другое совсем!» — сказала телеведущая.

Она добавила, что не пытается вносить разнообразие в интимную жизнь, потому что считает это бессмысленным.

После десяти лет отношений, как считает ведущая, это не нужно.