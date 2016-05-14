Россия заняла третье место на конкурсе "Евровидение-2016"
В Стокгольме завершился песенный конкурс "Евровидение-2016". Россия получила третье место
15 мая 2016, 04:47
Фото: скриншот с экрана
Россия заняла третье место на конкурсе "Евровидение-2016", который только что завершился в Стокгольме. Первое место заняла Украина, второе - Австралия.
Украину представляла певица Джамала, Австралию Dami Im, а Россию - Сергей Лазарев.
Отметим, что зрители признали Сергея Лазарева лучшим, но в итоге у него только третье место.
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