Россиянка показала пикантный косплей на героиню популярного аниме

Российская модель xenon_ne представила косплей на Йор Форджер из популярного аниме «Семья шпиона». Снимки она опубликовала в соцсетях.

Для воссоздания образа девушка нанесла яркий макияж, а также надела чёрное короткое платье, красный плащ, украшения, туфли на высоких каблуках и латексные чулки. На одном из снимков россиянка предстала в нижнем белье.

Фото: xenon_ne / Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ)

«Семья шпиона» (Spy x Family) — аниме-адаптация одноимённой серии манг за авторством Тацуи Эндо. Премьера сериала состоялась 9 апреля 2022 года.

По сюжету секретный агент Ллойд Форджер для выполнения очередной миссии обзаводится поддельной семьёй. Однако он не подозревает, что его жена Йор Форджер — профессиональный наёмный убийца, а удочерённая девочка — телепат, которая очень хочет, чтобы её приёмные родители были вместе.

Йор Форджер / кадр из аниме «Семья шпиона» (2022)

Ранее художник, уроженец Алтайского края Евгений Зубков опубликовал новую серию артов о Человеке-пауке из альтернативной Сибири нулевых.