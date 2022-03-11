Скончался экс-участник «Отпетых мошенников» Том Хаос

10 марта в Санкт-Петербурге скончался бывший участник группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (настоящее имя Вячеслав Зинуров). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его концертного директора Линара Сафиуллина.

Вячеславу было 50 лет. Сафиуллин не раскрыл причину смерти, однако уточнил, что она не связана с криминалом. Музыкант не приехал на запланированные съёмки, после чего и стало известно о его смерти.

В «Отпетых мошенниках» Том Хаос пел, читал рэп и был диджеем. С группой он выступал с её основания в 1996 году до 2021 года.