Уроженец Рубцовска стал худруком Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

Уроженец Рубцовска Максим Севагин стал художественным руководителем Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «Рубцовск. info».

Максим окончил Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой. Ещё во время учёбы принимал участие в спектаклях Мариинского театра, а также выступал в качестве хореографа.

«Мы будем сохранять классический репертуар театра и со временем расширим его. В то же время сделаем ставку на современное творчество, на молодых хореографов. Всё это будет реализовываться в позитивном взаимодействии балетной труппы с оперной, создавая традиционное единство уникального театра», — сказал Севагин.

После его назначения в коллективе театра возникли разногласия. Несмотря на то, что директор учреждения верит в молодого художественного руководителя, некоторые артисты не уверены в том, что человек без опыта в руководстве справится с поставленной ему задачей.