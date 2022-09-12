«Ветераны России» требуют наказать Шнурова за песню о сгоревшей вместе с чиновниками Москве

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет после прошедшего в Москве концерта группы «Ленинград». Его возмутили строчки одной из исполненных песен.

Во время концерта, посвящённого 875-летию Москвы, Сергей Шнуров исполнил песню «Москва, по ком звонят твои колокола?». В ней рассказывается о том, как столица сгорела вместе с чиновниками.

За праздничный концерт группа заработала около 120 млн рублей.

«Концерт группы „Ленинград“ в „Лужниках“ и исполненная песня о сгоревшей Москве — это проплаченное пятой колонной мероприятие, спланированная культурная и информационная диверсия», — заявил Резяпов в интервью для портала News.ru.

Он считает, что Шнуров своей песней рассказал людям о том, как ненавидеть Москву и чего желать людям в регионе.

Глава движения также добавил, что Шнуров «оскверняет культурное пространство», используя мат в своих песнях.

Помимо органов, Резяпов обратился в Госдуму, чтобы ему помогли привлечь Шнурова к ответственности.