Мошенники начали выманивать деньги за якобы бесплатную косметику

Под предлогом "тестирования" парфюма и оставления отзыва людей вынуждают платить за якобы бесплатный товар

23 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

На улицах российских городов появились мошенники, предлагающие прохожим "бесплатные" образцы парфюма или косметики, сообщает РИА Новости. Злоумышленники представляются сотрудниками парфюмерного ретейлера и приглашают оценить ароматы. После тестирования они просят оставить отзыв в мобильном приложении, обещая в благодарность вручить подарок – фирменный пакет с косметикой или парфюмом.

Однако как только "подарок" оказывается в руках у человека, ситуация меняется. Мошенник просит перевести ему на счет или отдать наличными "символическую сумму" – якобы в знак благодарности.

Если жертва отказывается, сумму начинают снижать, а затем заявляют, что в случае отказа от оплаты подарок придется вернуть. Таким образом, на человека оказывают психологическое давление, чтобы вынудить заплатить за товар, который изначально преподносился как бесплатный.

Специалисты предупреждают: крупные торговые сети не раздают продукцию на улицах и не принимают оплату через переводы на личные карты сотрудников. При возникновении подобных ситуаций эксперты советуют не вступать в диалог с подозрительными "представителями" магазинов и сразу сообщать о происходящем в правоохранительные органы.