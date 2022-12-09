Волочкова рассказала, что её лечит костоправ по скифской методике, которой он обучался на Алтае

Балерина Анастасия Волочкова избавилась от мучительных болей в спине благодаря костоправу, который обучался на Алтае. Об этом она рассказала в соцсетях.

По словам знаменитости, ранее от больших нагрузок её спина не выдержала, и случился сильный спазм. «Уже больше года я жила с ощущением, что в грудном отделе у меня кинжал», — добавила Волочкова.

Неделю назад приступ боли усилился, что «тяжело было дышать». Балерина испугалась, что 11 декабря не сможет выступить на своём спектакле в Москве, но один знакомый посоветовал ей друга, который владеет методикой скифской бережной правки позвоночника. Мастер сразу же вылетел из Сочи в Москву и за пару сеансов избавил Волочкову от страданий.

«Я почувствовала, что этот человек словно вытащил кинжал из моей спины, который мучал меня долгое время. Знаю, что те, у кого есть проблемы со спиной, шеей, захотят помощи этого мастера. Скажу прямо. Он не стремится за количеством подписчиков и лайков в соцсетях. Это просто настоящий профессионал своего дела, прошедший путь своего духовного становления на Алтае», — цитирует её New Magazine.

Ранее похудевшая на семь килограммов актриса Эвелина Блёданс рассказала, что добилась такого результата благодаря детоксу на Алтае.