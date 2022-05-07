Жителей Барнаула просят убирать мусор вместе с героями сериала «СашаТаня»

Очередной сезон сериала «СашаТаня» стартует на телеканале ТНТ с 16 мая. Новые серии неожиданно окрасятся экологической повесткой. Всё дело в очередной сделке отца Саши, олигарха Сильвестра Андреевича, которая должна вывести его коньячный бизнес на мировой уровень. Сергеев уже потирает руки и готовится встречать своего будущего французского партнёра по бизнесу Пьера со всем российским размахом, как вдруг выясняется, что Пьер — представитель нового поколения смарт-бизнесменов. Он ведёт аскетичный образ жизни и заботится об экологии, ездит на метро или велосипеде, живёт в скромной квартире, сортирует мусор — в общем, старается делать всё возможное для сохранения нашей планеты.

Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, пока зрители ждут экологических советов от Сергеевых, жители Барнаула могут сами заботиться об экологии. Вот несколько правил.

Убирать мусор после пикников и праздников на природе

Элементарное правило: намусорил — убери за собой. В России отгремели первые майские праздники, и тысячи барнаульцев нажарили тонны шашлыков в Берёзовой роще, Ленточном бору и других лесных массивах Барнаула, но не все из них позаботились об уборке так, как могли бы убраться в своей квартире. Стоит начать относиться к лесам, полям и другим природным зонам как к своему дому, в который вы ещё не раз вернётесь в течение жаркого лета, и уборка уже не будет казаться сложным занятием.

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Участвовать в мероприятиях по уборке лесов

Леса приносят огромную пользу человечеству — очищают воздух, пополняют запасы грунтовых вод, защищают городские постройки от сильных ветров и прямым образом влияют на фармацевтическую отрасль. Поэтому и мы не должны упускать возможность позаботиться о лесах.

В Барнауле регулярно проводятся мероприятия по уборке и восстановлению лесов в Алтайском крае организацией «Мусора.Больше.Нет». Например, 7 мая активисты приглашают всех в однодневный лесной тур на посадку деревьев.

Правильно утилизировать батарейки

Один из самых опасных типов мусора — это литиевые аккумуляторы, или привычные пальчиковые батарейки. Батарейки, выброшенные в мусорное ведро, попадают на городские свалки, а затем и в грунтовые воды. Одна батарейка загрязняет вредными компонентами 400 л воды и 20 квадратных метров почвы, и это загрязнение прямым образом влияет на здоровье человека. Сегодня в Барнауле действуют десятки пунктов приёма и утилизации батареек, например, в крупных ТЦ города — «Волна», «Европа», «Арена», «Огни», «Сити-Центр» и других — не поленитесь отнести в них севшие аккумуляторы.

Сделать заботу об экологии своей рутиной

Будем честны, сортировка мусора для России — пока не рутинное занятие, тем более что оно требует не только знаний и времени, но и, например, свободного пространства для хранения ёмкостей для разного типа отходов. Но пока мы только движемся к сортировке мусора, не забывайте о том, что даже выключенная на время чистки зубов вода может помочь планете. Ещё один пример, который потребует от вас ноль усилий, — не кипятить полный чайник «про запас». Может показаться, что это мелочь, но если этим советом воспользуется каждый третий житель только Барнаула, то за год мы сэкономим столько электроэнергии, которой можно будет месяц освещать весь город.