Курьер маркетплейса украл заказ с носками у новосибирской блогерши

Связаться с мужчиной не удалось

24 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Носки/ Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

Известная новосибирская блогерша Софья Большакова, имеющая более 400 тысяч подписчиков, столкнулась с кражей заказа курьером одного из маркетплейсов, пишет "КП-Новосибирск".

Девушка заказала носки стоимостью 2000 рублей и воспользовалась услугой доставки на дом, так как плохо себя чувствовала. Однако после статуса "Доставлено" в приложении посылка так и не приехала.

С помощью управляющей пункта выдачи Софья получила записи с камер видеонаблюдения, где зафиксирован курьер, забирающий заказ. Представители службы поддержки маркетплейса сообщили, что не могут связаться с курьером, так как его номер недоступен, и предложили оформить возврат товара – что невозможно, поскольку физически товар отсутствует.

Как пояснила блогерша, сейчас заказы могут забирать не только штатные курьеры маркетплейса, но и внешние исполнители из различных служб доставки, что усложняет идентификацию виновного. Софья приняла решение не обращаться в полицию, считая сумму ущерба незначительной, но опубликовала историю в соцсетях, чтобы предупредить подписчиков о рисках.

Адвокат Денис Зезюлин рекомендует в таких случаях направлять маркетплейсу официальную претензию с требованием возврата оплаты, ссылаясь на нарушение сроков передачи товара. По закону, потребитель имеет право на возврат суммы предварительной оплаты, если товар не был передан в установленный срок.