Курьер забрал из рук 90-летней жительницы Барнаула полмиллиона рублей и пропал

Своих денег пенсионерка так и не увидела

12 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Телефонный мошенник /Сгенерировано midjourney / amic.ru

В Барнауле 90-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным полиции, все началось со звонка от неизвестного, представившегося сотрудником компании "Ростелеком". Он сообщил пенсионерке об окончании срока договора и попросил продиктовать номер СНИЛС для его продления. После этого женщине позвонил якобы представитель ФСБ, который заявил, что предыдущий звонок поступил от мошенников, и убедил ее оформить запреты на кредиты и распоряжение имуществом.

Позже с пожилой жительницей связалась еще одна злоумышленница, сообщив, что к ней приедет курьер для получения денег "на декларирование доходов", пообещав, что средства будут вскоре возвращены.

Курьер действительно прибыл, и пенсионерка передала ему наличные в сумме более 500 тысяч рублей. После этого связь с "представителями служб" оборвалась, а деньги не вернулись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Полиция устанавливает личности причастных лиц.