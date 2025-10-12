Курьер забрал из рук 90-летней жительницы Барнаула полмиллиона рублей и пропал
Своих денег пенсионерка так и не увидела
12 октября 2025, 15:30, ИА Амител
В Барнауле 90-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По данным полиции, все началось со звонка от неизвестного, представившегося сотрудником компании "Ростелеком". Он сообщил пенсионерке об окончании срока договора и попросил продиктовать номер СНИЛС для его продления. После этого женщине позвонил якобы представитель ФСБ, который заявил, что предыдущий звонок поступил от мошенников, и убедил ее оформить запреты на кредиты и распоряжение имуществом.
Позже с пожилой жительницей связалась еще одна злоумышленница, сообщив, что к ней приедет курьер для получения денег "на декларирование доходов", пообещав, что средства будут вскоре возвращены.
Курьер действительно прибыл, и пенсионерка передала ему наличные в сумме более 500 тысяч рублей. После этого связь с "представителями служб" оборвалась, а деньги не вернулись.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Полиция устанавливает личности причастных лиц.
16:29:17 12-10-2025
Борьба со спам звонками - они как звонили, так и звонят! Значит это нужно операторам связи, как и мошеннические кредиты банкирам! Зато домашний интернет блокируют, и связь стала откровенно плохая!
17:47:59 12-10-2025
Мне тоже звонили из Теле-2 о продлении договора и тоже просили смс из кода.
21:16:20 12-10-2025
Да не берите трубки с незнакомых номеров! И будет вам счастье...
09:54:09 13-10-2025
Мне тоже мошенники звонили, но я им деньги не отдал, потому что у меня денег нет.
11:40:24 13-10-2025
Такие бабули ни кого не слушают, кроме президента и Малахова
11:52:50 13-10-2025
и максимка не помог что-то (