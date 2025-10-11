Пенсионерка из Барнаула потеряла 50 тысяч, желая купить акции

Женщине позвонили аферисты, предложив выгодное вложение средств

11 октября 2025, 12:05, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В Барнауле 80-летняя женщина, стремясь получить прибыль от инвестиций в акции, попалась на уловки мошенников. Преступники обманным путем похитили у пенсионерки примерно 50 тысяч рублей. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Началось все со звонка в приложении для обмена сообщениями от незнакомой девушки, назвавшейся финансовым экспертом из банка. Звонившая предложила пенсионерке увеличить свои накопления за счет приобретения банковских акций.

Псевдосотрудница банка объяснила потерпевшей, что для начала работы ей требуется перевести все свои сбережения с целью покупки акций. Как только наивная пенсионерка совершила "покупку" акций, инвестировав в них 46,5 тысячи рублей, ее собеседница перестала отвечать на звонки и просто пропала.