Кусок трамвайного рельса вывалился из путей в Барнауле

По словам очевидца, нарушено движение маршрута № 7

06 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Поломка рельса / Фото: "Инцидент Барнаул"

Кусок трамвайного рельса вывалился из путей на Змеиногорском тракте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

«Проезд со стороны Змеиногорского тракта в сторону центра. Дальше трамвай № 7 не идет», – написал очевидец.

Что стало причиной поломки – пока неизвестно.