Кусок трамвайного рельса вывалился из путей в Барнауле
По словам очевидца, нарушено движение маршрута № 7
06 сентября 2025, 11:15, ИА Амител
Поломка рельса / Фото: "Инцидент Барнаул"
Кусок трамвайного рельса вывалился из путей на Змеиногорском тракте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
«Проезд со стороны Змеиногорского тракта в сторону центра. Дальше трамвай № 7 не идет», – написал очевидец.
Что стало причиной поломки – пока неизвестно.
12:04:25 06-09-2025
Кто виноват ?
13:32:45 06-09-2025
Гость (12:04:25 06-09-2025) Кто виноват ?... Рельс
14:15:08 06-09-2025
Гость (12:04:25 06-09-2025) Кто виноват ?... Что делать?
20:08:23 06-09-2025
Гость (14:15:08 06-09-2025) Что делать?... Опять электросваркой присморкать.
12:18:22 06-09-2025
Вот так...
13:32:02 06-09-2025
Исакова-Попова дыбом стоят, администрации депо и района ничего не надо!
18:39:34 06-09-2025
гость (13:32:02 06-09-2025) Исакова-Попова дыбом стоят, администрации депо и района ниче... Жительницы других районов интересуются, что там стоит дыбрм?
15:11:19 06-09-2025
А скотчем или синей изолентой?
20:39:30 06-09-2025
Musik (15:11:19 06-09-2025) А скотчем или синей изолентой? ... На холодную сварку посадить и всё, делов то.
15:49:05 06-09-2025
кто кто виноват тот кто должен следить за путями тот и виноват.
22:21:22 06-09-2025
Гость (15:49:05 06-09-2025) кто кто виноват тот кто должен следить за путями тот и винов... Путин?
06:23:24 07-09-2025
Гость (22:21:22 06-09-2025) Путин?... да, но лучше Бастрыкин