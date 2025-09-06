НОВОСТИПроисшествия

Кусок трамвайного рельса вывалился из путей в Барнауле

По словам очевидца, нарушено движение маршрута № 7

06 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Поломка рельса / Фото: "Инцидент Барнаул"
Поломка рельса / Фото: "Инцидент Барнаул"

Кусок трамвайного рельса вывалился из путей на Змеиногорском тракте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул"

«Проезд со стороны Змеиногорского тракта в сторону центра. Дальше трамвай № 7 не идет», – написал очевидец. 

Что стало причиной поломки – пока неизвестно. 

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

12:04:25 06-09-2025

Кто виноват ?

  -7

Avatar Picture
Гость

13:32:45 06-09-2025

Гость (12:04:25 06-09-2025) Кто виноват ?... Рельс

  -6

Avatar Picture
Гость

14:15:08 06-09-2025

Гость (12:04:25 06-09-2025) Кто виноват ?... Что делать?

  -10

Avatar Picture
Кхм...

20:08:23 06-09-2025

Гость (14:15:08 06-09-2025) Что делать?... Опять электросваркой присморкать.

  -7

Avatar Picture
Иван

12:18:22 06-09-2025

Вот так...

  -9

Avatar Picture
гость

13:32:02 06-09-2025

Исакова-Попова дыбом стоят, администрации депо и района ничего не надо!

  -5

Avatar Picture
Гость

18:39:34 06-09-2025

гость (13:32:02 06-09-2025) Исакова-Попова дыбом стоят, администрации депо и района ниче... Жительницы других районов интересуются, что там стоит дыбрм?

  -8

Avatar Picture
Musik

15:11:19 06-09-2025

А скотчем или синей изолентой?

  -1

Avatar Picture
Гость

20:39:30 06-09-2025

Musik (15:11:19 06-09-2025) А скотчем или синей изолентой? ... На холодную сварку посадить и всё, делов то.

  -2

Avatar Picture
Гость

15:49:05 06-09-2025

кто кто виноват тот кто должен следить за путями тот и виноват.

  -3

Avatar Picture
Гость

22:21:22 06-09-2025

Гость (15:49:05 06-09-2025) кто кто виноват тот кто должен следить за путями тот и винов... Путин?

  -5

Avatar Picture
Элен без ребят

06:23:24 07-09-2025

Гость (22:21:22 06-09-2025) Путин?... да, но лучше Бастрыкин

  -7

