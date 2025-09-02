Однако в отдельных секторах может возникнуть нехватка рабочей силы

Мигранты в Барнауле / Фото: amic.ru

Минтруд предложил пересмотреть квоты на трудоустройство мигрантов, и в 2026 году ограничения могут стать значительно жестче. В строительстве доля иностранных работников должна сократиться с нынешних 80 до 50%, в сфере общепита – с 100 до 50%. А в торговле алкоголем и табаком планируют полностью запретить наем мигрантов, обнулив нынешний лимит в 15%.

Помощник депутата Госдумы и преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин в беседе с "Газетой.ru" отметил, что такие меры – продолжение курса на приоритет трудоустройства россиян.

«Квоты должны повысить привлекательность отечественной рабочей силы, особенно в строительстве и сервисе, а в долгосрочной перспективе привести к росту квалификации и доходов граждан», – отметил он.

Однако экономист предостерег, что сокращение миграционного труда несет риски. В зависимых от мигрантов секторах может возникнуть нехватка рабочей силы, что приведет к росту себестоимости и удорожанию услуг. Это, в свою очередь, скажется на ценах и темпах реализации инфраструктурных проектов.

Чтобы избежать негативных последствий, Мосягин предложил вводить ограничения постепенно, совмещая их с программами переобучения россиян, мерами по стимулированию внутренней мобильности трудовых ресурсов, а также поощрением работодателей к автоматизации и росту производительности. По его словам, только при плавном переходе и постоянном мониторинге ситуации можно достичь заявленных целей без удара по ключевым отраслям.

