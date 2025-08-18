Пятерых нелегальных мигрантов выдворили из Алтайского края
Теперь им закрыт въезд в РФ на пять лет
18 августа 2025, 20:55, ИА Амител
Пятерых граждан Узбекистана и Киргизии выдворили из Алтайского края за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП РФ.
Мигранты ожидали выдворения в Центре временного содержания для иностранцев. После оформления необходимых документов судебные приставы отделения специального назначения доставили их до пункта пропуска через государственную границу. Там нелегалов передали сотрудникам погранслужбы ФСБ РФ.
«Теперь для нарушителей в ближайшие пять лет въезд на территорию нашей страны закрыт», – резюмировали в ведомстве.
С начала года судебные приставы Алтайского края выдворили 67 мигрантов. Среди них были граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а также Сербии, Вьетнама и другие.
21:20:40 18-08-2025
мало
21:49:07 18-08-2025
А что с теми которые в Рубцовске местного жителя до полусмерти избили?
23:43:40 18-08-2025
Им навсегда должен быть запрет
11:23:30 19-08-2025
а кто ни будь может подсказать как можно лишить гражданства этих специалистов широкого профиля за недостойное поведение?