НОВОСТИПроисшествия

Пятерых нелегальных мигрантов выдворили из Алтайского края

Теперь им закрыт въезд в РФ на пять лет

18 августа 2025, 20:55, ИА Амител

Выдворение мигрантов / Фото: пресс-служба ГУ ФФСП России по Алтайскому краю
Выдворение мигрантов / Фото: пресс-служба ГУ ФФСП России по Алтайскому краю

Пятерых граждан Узбекистана и Киргизии выдворили из Алтайского края за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП РФ. 

Мигранты ожидали выдворения в Центре временного содержания для иностранцев. После оформления необходимых документов судебные приставы отделения специального назначения доставили их до пункта пропуска через государственную границу. Там нелегалов передали сотрудникам погранслужбы ФСБ РФ.

«Теперь для нарушителей в ближайшие пять лет въезд на территорию нашей страны закрыт», – резюмировали в ведомстве.

С начала года судебные приставы Алтайского края выдворили 67 мигрантов. Среди них были граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а также Сербии, Вьетнама и другие.

Мигранты

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

21:20:40 18-08-2025

мало

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:49:07 18-08-2025

А что с теми которые в Рубцовске местного жителя до полусмерти избили?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:43:40 18-08-2025

Им навсегда должен быть запрет

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:30 19-08-2025

а кто ни будь может подсказать как можно лишить гражданства этих специалистов широкого профиля за недостойное поведение?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров