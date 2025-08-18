Пятерых нелегальных мигрантов выдворили из Алтайского края

Теперь им закрыт въезд в РФ на пять лет

18 августа 2025, 20:55, ИА Амител

Выдворение мигрантов / Фото: пресс-служба ГУ ФФСП России по Алтайскому краю

Пятерых граждан Узбекистана и Киргизии выдворили из Алтайского края за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП РФ.

Мигранты ожидали выдворения в Центре временного содержания для иностранцев. После оформления необходимых документов судебные приставы отделения специального назначения доставили их до пункта пропуска через государственную границу. Там нелегалов передали сотрудникам погранслужбы ФСБ РФ.

«Теперь для нарушителей в ближайшие пять лет въезд на территорию нашей страны закрыт», – резюмировали в ведомстве.

С начала года судебные приставы Алтайского края выдворили 67 мигрантов. Среди них были граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а также Сербии, Вьетнама и другие.