Ларису Долину угрожали убить, после того как она продала квартиру из-за мошенников

Как оказалось, певица даже обращалась за государственной защитой

10 ноября 2025, 16:45, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

В адрес Ларисы Долиной и ее доверенного лица поступали угрозы расправы после продажи ею квартиры за 119 миллионов рублей. Вырученные средства, как утверждается, она передала мошенникам, а недвижимость приобрели добросовестные граждане, сообщает Mash.

Информация об этом всплыла на судебном заседании по делу о мошеннической схеме, в которой пострадала певица, проходившем в Балашихе. Долина обращалась к государству с просьбой о защите, однако ее запрос остался без удовлетворения. Юрист артистки настаивал на проведении закрытого судебного процесса в отношении обвиняемых в мошенничестве. Расследование дела об угрозах в настоящее время приостановлено.

Ранее артистке вернули проданную квартиру через суд. Она продала ее из-за мошенников, которые убедили ее избавиться от имущества и перевести средства на предоставленные ими счета.