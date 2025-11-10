НОВОСТИОбщество

Ларису Долину угрожали убить, после того как она продала квартиру из-за мошенников

Как оказалось, певица даже обращалась за государственной защитой

10 ноября 2025, 16:45, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС
В адрес Ларисы Долиной и ее доверенного лица поступали угрозы расправы после продажи ею квартиры за 119 миллионов рублей. Вырученные средства, как утверждается, она передала мошенникам, а недвижимость приобрели добросовестные граждане, сообщает Mash.

Информация об этом всплыла на судебном заседании по делу о мошеннической схеме, в которой пострадала певица, проходившем в Балашихе. Долина обращалась к государству с просьбой о защите, однако ее запрос остался без удовлетворения. Юрист артистки настаивал на проведении закрытого судебного процесса в отношении обвиняемых в мошенничестве. Расследование дела об угрозах в настоящее время приостановлено.

Ранее артистке вернули проданную квартиру через суд. Она продала ее из-за мошенников, которые убедили ее избавиться от имущества и перевести средства на предоставленные ими счета. 

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Стоимость предновогодних корпоративов Ларисы Долиной выросла на 1 млн рублей

Повышение цен связано с увеличенным спросом на выступления под конец года
Мошенники

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

17:15:34 10-11-2025

Эта Сара Кудельман.изобрела мошейническую схему по возврату проданых квартир
И из за неё пострадало мого людей
Певчиха думала что её за это по головке погладят?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:47:34 10-11-2025

Гость (17:15:34 10-11-2025) Эта Сара Кудельман.изобрела мошейническую схему по возврату ...
Более того, суд вернул ей квартиру и деньги, которые она получила при продаже, оставил ей же.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:27 10-11-2025

Долиной надо или выдать справку с психбольницы или пусть людям отдаст деньги полученные ее за свою квартиру.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:32 10-11-2025

Подскажите как правильно сказать: выходит, что дура не дура или-не дура дура.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:39 10-11-2025

Если человек выполняет весь бред что ему говорят по телефону мошенники - он недееспособен.
Недееспособным назначают опекуна и пенсию по инвалидности. Им нельзя ничего доверять, сегодня они людей на квартиры кидают, а завтра могут поджечь что-нибудь, яду насыпать в еду, потому что им так сказали.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:50:25 10-11-2025

Как же так: "суд" и квартиру "жертве" возвратил, и вырученные от продажи миллионы вернуть покупателю не обязал!?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:46 11-11-2025

в отношении обвиняемых в мошенничестве --- так их задержали?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:23 11-11-2025

"Ларису Долину угрожали убить, после того как она продала квартиру из-за мошенников"------- Наследники?

  2 Нравится
Ответить
