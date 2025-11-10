Ларису Долину угрожали убить, после того как она продала квартиру из-за мошенников
Как оказалось, певица даже обращалась за государственной защитой
10 ноября 2025, 16:45, ИА Амител
В адрес Ларисы Долиной и ее доверенного лица поступали угрозы расправы после продажи ею квартиры за 119 миллионов рублей. Вырученные средства, как утверждается, она передала мошенникам, а недвижимость приобрели добросовестные граждане, сообщает Mash.
Информация об этом всплыла на судебном заседании по делу о мошеннической схеме, в которой пострадала певица, проходившем в Балашихе. Долина обращалась к государству с просьбой о защите, однако ее запрос остался без удовлетворения. Юрист артистки настаивал на проведении закрытого судебного процесса в отношении обвиняемых в мошенничестве. Расследование дела об угрозах в настоящее время приостановлено.
Ранее артистке вернули проданную квартиру через суд. Она продала ее из-за мошенников, которые убедили ее избавиться от имущества и перевести средства на предоставленные ими счета.
17:15:34 10-11-2025
Эта Сара Кудельман.изобрела мошейническую схему по возврату проданых квартир
И из за неё пострадало мого людей
Певчиха думала что её за это по головке погладят?
19:47:34 10-11-2025
Гость (17:15:34 10-11-2025) Эта Сара Кудельман.изобрела мошейническую схему по возврату ...
Более того, суд вернул ей квартиру и деньги, которые она получила при продаже, оставил ей же.
17:24:27 10-11-2025
Долиной надо или выдать справку с психбольницы или пусть людям отдаст деньги полученные ее за свою квартиру.
17:27:32 10-11-2025
Подскажите как правильно сказать: выходит, что дура не дура или-не дура дура.
17:34:39 10-11-2025
Если человек выполняет весь бред что ему говорят по телефону мошенники - он недееспособен.
Недееспособным назначают опекуна и пенсию по инвалидности. Им нельзя ничего доверять, сегодня они людей на квартиры кидают, а завтра могут поджечь что-нибудь, яду насыпать в еду, потому что им так сказали.
23:50:25 10-11-2025
Как же так: "суд" и квартиру "жертве" возвратил, и вырученные от продажи миллионы вернуть покупателю не обязал!?
09:10:46 11-11-2025
в отношении обвиняемых в мошенничестве --- так их задержали?
09:21:23 11-11-2025
"Ларису Долину угрожали убить, после того как она продала квартиру из-за мошенников"------- Наследники?