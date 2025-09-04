ЛДПР в Алтайском крае предложила компенсировать роженицам проезд до роддомов и обратно

Такая мера поддержки позволит повысить доступность квалифицированной акушерской помощи

04 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Депутат АКЗС Владимир Семенов / Фото: amic.ru

Депутаты ЛДПР в Алтайском крае обратились к губернатору Виктору Томенко с предложением ввести компенсацию стоимости проезда беременным женщинам до перинатальных центров. А также – молодым мамам, которые выписываются из роддомов.

Такая мера поддержки позволит повысить доступность квалифицированной акушерской помощи, считают в партии.

В Алтайском крае беременных женщин из отдаленных населенных пунктов направляют на обследование и роды в перинатальные центры крупных городов. Расстояние до них порой – несколько сотен километров. А женщине на поздних сроках беременности или молодой маме с младенцем на руках после тяжелых родов нужны особенно комфортные, даже бережные, условия. К тому же расходы на транспорт ложатся на семьи, что создает дополнительное финансовое бремя, поясняют в ЛДПР.

«У нас в Алтайском крае доставка рожениц и беременных в перинатальные центры осуществляется. Но только для женщин, которые находятся в группе риска по медицинским показателям. Если все хорошо, то ей назначают дату, когда она должна сама прибыть в роддом. Но эта категория женщин особо уязвима, и чтобы снизить риск неприятных ситуаций, ЛДПР предлагает предусмотреть механизм компенсации стоимости проезда беременным, родившим женщинам и при необходимости сопровождающим их лицам в случае обращения за помощью в родильные дома и перинатальные центры, расположенные вне места постоянного проживания», – объяснил лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

Подобная мера поддержки действует в Алтайском крае для граждан, направленных для прохождения гемодиализа и проживающих в населенных пунктах, где нет диализных центров, отмечают во фракции.

Очень важно, по мнению депутатов, предусмотреть компенсацию проезда до места жительства женщине после выписки из роддома.

«Если у нас приезд в роддом хоть как-то отстроен, то выписка мамочки с ребенком никак не решена. А у нас много женщин из малообеспеченных или неполных семей. Получается, ей с новорожденным предстоит добираться на автобусах с пересадками до какого-нибудь отдаленного села. Поэтому мы в обращении на имя губернатора просим предусмотреть компенсацию проезда и для уже родивших женщин», – указал Владимир Семенов.

Добавим, такие меры поддержки уже действуют в Ленинградской и Мурманской областях, а также в некоторых других субъектах России.