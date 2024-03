Ледяная колыбель и черепашьи игры. Лучшие фото дикой природы 2023

Финалисты и победители 59-го фотоконкурса от Музея естественной истории

22 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Wildlife Photographer of the Year – 2023 / Фото: Wildlife Photographer of the Year

Спящий на льдине белый мишка стал лучшей фотографией конкурса Wildlife Photographer of the Year – 2023. Снимок Нимы Сарихана взял приз зрительских симпатий. Как рассказал фотограф, он три дня выслеживал животное у норвежского архипелага Шпицберген. Сарихан также отметил, что перед тем как заснуть, молодой медведь своими сильными лапами разровнял себе ложе.

Всего на конкурс было прислано 50 тысяч работ, из них 25 вошли в шорт-лист. Все победители и финалисты – в нашей фотоленте.