Легендарного кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали в Москве

Как сообщает источник, он потерял сознание у себя дома

22 октября 2025, 09:45, ИА Амител

Анатолий Мукасей / Фото: скриншот из программы "Белая студия"

Супруга актрисы Светланы Дружининой, российского кинооператора Анатолия Мукасея увезли в московскую больницу. По предварительным данным, он потерял сознание у себя дома. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Как отмечают инсайдеры, близкие Мукасея вызвали бригаду скорой помощи, которая экстренно забрала его в медучреждение.

По информации Telegram-канала Mash, оператора госпитализировали с инсультом.

Ни сам Мукасей, ни его близкие официально не комментировали опубликованную в СМИ информацию.

Анатолий Мукасей – лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ. Работал над фильмами "Чучело", "Берегись автомобиля" и другими.

