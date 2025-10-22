Легендарного кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали в Москве
Как сообщает источник, он потерял сознание у себя дома
22 октября 2025, 09:45, ИА Амител
Супруга актрисы Светланы Дружининой, российского кинооператора Анатолия Мукасея увезли в московскую больницу. По предварительным данным, он потерял сознание у себя дома. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.
Как отмечают инсайдеры, близкие Мукасея вызвали бригаду скорой помощи, которая экстренно забрала его в медучреждение.
По информации Telegram-канала Mash, оператора госпитализировали с инсультом.
Ни сам Мукасей, ни его близкие официально не комментировали опубликованную в СМИ информацию.
Анатолий Мукасей – лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ. Работал над фильмами "Чучело", "Берегись автомобиля" и другими.
Ранее стало известно, что российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали. 10 октября она попала в больницу из-за проблем с сердцем. Артистке восстановили сердечный кровоток, сейчас она находится под наблюдением врачей.
15:12:51 22-10-2025
так он старее поповой собаки! сталина лично видел и кино смотрел у него на даче. Засобирался, понятное дело. ВСЕ там будем