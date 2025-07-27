Легковой автомобиль сгорел на трассе под Новоалтайском
Водитель смог выбраться из салона машины
27 июля 2025, 17:52, ИА Амител
На трассе под Новоалтайском загорелся легковой автомобиль. Его водитель успел спастись. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Со слов очевидцев, на дороге столкнулись две машины, после чего одна из них вспыхнула.
Уточняется, что ДТП произошло с участием автомобиля Ram. Как рассказали подписчики Telegram-канала, он загорелся сам по себе.
Водитель, судя по видео, успел выбраться из салона и не получил травм.
06:28:51 28-07-2025
Автомобиль RAM, бензиновый пикап из США. На Дроме 11 млн. руб)
10:06:20 28-07-2025
Гость (06:28:51 28-07-2025) Автомобиль RAM, бензиновый пикап из США. На Дроме 11 млн. ру... галочку на чекбоксе "самоуничтожение при приближении к Новоалтайску" сняли?