В Омске суд отправил ребенка с диабетом на лечение, несмотря на протесты матери

Женщина не хотела отдавать ребенка медикам, поскольку ей не с кем оставить еще одного

19 сентября 2025, 14:47, ИА Амител

Объединенная пресс-служба омских судов сообщила о решении суда, разрешающем принудительную госпитализацию четырнадцатилетней пациентки из Большеуковского района Омской области, страдающей сахарным диабетом, несмотря на возражения ее матери. «Мать девочки препятствовала помещению ребенка в стационар, ссылаясь на невозможность оставить без присмотра младшего члена семьи», – говорится в сообщении. Однако судебное разбирательство подтвердило наличие у подростка реального диагноза, требующего незамедлительной госпитализации для предотвращения прогрессирования заболевания. Поскольку отсутствие своевременного лечения может привести к трагическим последствиям, вплоть до летального исхода.