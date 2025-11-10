Лекарственный тупик. В Новосибирске люди остаются без жизненно важных препаратов

Жизнь пациентов зависит от бюрократических проволочек и несовершенства механизмов реализации

10 ноября 2025, 22:30, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Новосибирске ребенок, нуждающийся в постоянной медикаментозной терапии, с начала октября лишен необходимых лекарств и медицинских изделий. На данный момент мать ребенка вынуждена экстренно приобретать дорогостоящие препараты за собственный счет. Однако эта ситуация не единственная, отмечает atas.info.

Несмотря на существующую законодательную базу и формальные гарантии государства, на практике система превратилась в своеобразную лотерею, где жизнь пациентов зависит от бюрократических проволочек и несовершенства механизмов реализации.

Основные проблемы системы:

размытая ответственность между федеральным и региональным уровнями власти;

отсутствие действенных механизмов ответственности за срывы поставок;

недостаточное финансирование (в 2024 году на одного льготника выделялось немногим более 1000 рублей в месяц);

сложности в получении даже 50-процентной скидки для нельготных категорий граждан.

Правовые коллизии и их последствия

Юрист Денис Демидов комментирует:

«В Новосибирской области, как и во многих других регионах, возникает "разрыв ответственности". Федеральное финансирование поступает с задержками, а региональные власти не всегда имеют возможность компенсировать образовавшийся дефицит. Страдают в первую очередь пациенты, которые оказываются заложниками этой ситуации».

Трагическим примером неэффективности системы стала история Татьяны – студентки медицинского университета с редким иммунным заболеванием. Несмотря на решение суда, обязавшее региональные власти обеспечить ее необходимым препаратом, в течение двух лет лекарство так и не было предоставлено. Чиновники ссылались на "процедурные сложности", пока состояние девушки неуклонно ухудшалось.

Ее мать вспоминает:

«Врачи продолжали назначать неэффективные антибиотики, списывая ухудшение состояния на течение болезни. Когда Татьяна перестала просыпаться, медицинский персонал утверждал, что она просто спит. Только после перевода в реанимацию диагностировали отек мозга. Экстренные меры уже не помогли – дочь мы потеряли».

Лабиринт льгот: кто имеет право на помощь?

Система льготного обеспечения напоминает сложный лабиринт с постоянно меняющимися правилами:

дети-инвалиды до 18 лет имеют право на бесплатные лекарства;

после совершеннолетия право сохраняется только для инвалидов I-II групп при условии отсутствия работы;

работающие инвалиды могут рассчитывать лишь на 50-процентную скидку.

Дополнительные сложности создает недостаток информации – многие граждане просто не знают о своих правах, а медицинские работники не всегда информируют пациентов о возможностях получения льготных препаратов.

Ранее в Госдуме предложили продавать лекарства на развес.