Лекарственный тупик. В Новосибирске люди остаются без жизненно важных препаратов
Жизнь пациентов зависит от бюрократических проволочек и несовершенства механизмов реализации
10 ноября 2025, 22:30, ИА Амител
В Новосибирске ребенок, нуждающийся в постоянной медикаментозной терапии, с начала октября лишен необходимых лекарств и медицинских изделий. На данный момент мать ребенка вынуждена экстренно приобретать дорогостоящие препараты за собственный счет. Однако эта ситуация не единственная, отмечает atas.info.
Несмотря на существующую законодательную базу и формальные гарантии государства, на практике система превратилась в своеобразную лотерею, где жизнь пациентов зависит от бюрократических проволочек и несовершенства механизмов реализации.
Основные проблемы системы:
-
размытая ответственность между федеральным и региональным уровнями власти;
-
отсутствие действенных механизмов ответственности за срывы поставок;
-
недостаточное финансирование (в 2024 году на одного льготника выделялось немногим более 1000 рублей в месяц);
-
сложности в получении даже 50-процентной скидки для нельготных категорий граждан.
Правовые коллизии и их последствия
Юрист Денис Демидов комментирует:
«В Новосибирской области, как и во многих других регионах, возникает "разрыв ответственности". Федеральное финансирование поступает с задержками, а региональные власти не всегда имеют возможность компенсировать образовавшийся дефицит. Страдают в первую очередь пациенты, которые оказываются заложниками этой ситуации».
Трагическим примером неэффективности системы стала история Татьяны – студентки медицинского университета с редким иммунным заболеванием. Несмотря на решение суда, обязавшее региональные власти обеспечить ее необходимым препаратом, в течение двух лет лекарство так и не было предоставлено. Чиновники ссылались на "процедурные сложности", пока состояние девушки неуклонно ухудшалось.
Ее мать вспоминает:
«Врачи продолжали назначать неэффективные антибиотики, списывая ухудшение состояния на течение болезни. Когда Татьяна перестала просыпаться, медицинский персонал утверждал, что она просто спит. Только после перевода в реанимацию диагностировали отек мозга. Экстренные меры уже не помогли – дочь мы потеряли».
Лабиринт льгот: кто имеет право на помощь?
Система льготного обеспечения напоминает сложный лабиринт с постоянно меняющимися правилами:
-
дети-инвалиды до 18 лет имеют право на бесплатные лекарства;
-
после совершеннолетия право сохраняется только для инвалидов I-II групп при условии отсутствия работы;
-
работающие инвалиды могут рассчитывать лишь на 50-процентную скидку.
Дополнительные сложности создает недостаток информации – многие граждане просто не знают о своих правах, а медицинские работники не всегда информируют пациентов о возможностях получения льготных препаратов.
