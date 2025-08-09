Добрыня Никитич родился в семье из Алтайского края

Мальчика с богатырским именем зарегистрировали в Тальменском районе

09 августа 2025, 11:45, ИА Амител

Никита и Таисия Родионовы с сыном Добрыней / Фото: Управление юстиции Алтайского края

В Тальменском районе на свет появился мальчик с богатырским именем Добрыня Никитич. Об этом сообщили в Управлении юстиции Алтайского края.

Рождение Добрыни Никитича зарегистрировали в Тальменском секторе ЗАГС. Родители малыша, Таисия и Никита Родионовы, выбирали имя для сына вместе. А дома Добрыню с нетерпением ждала старшая сестра Полина.

С пополнением семейную пару лично поздравила начальник сектора ЗАГС Наталья Власова. Она же вручила Таисии и Никите свидетельство о рождении.

