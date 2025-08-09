Добрыня Никитич родился в семье из Алтайского края
Мальчика с богатырским именем зарегистрировали в Тальменском районе
09 августа 2025, 11:45, ИА Амител
В Тальменском районе на свет появился мальчик с богатырским именем Добрыня Никитич. Об этом сообщили в Управлении юстиции Алтайского края.
Рождение Добрыни Никитича зарегистрировали в Тальменском секторе ЗАГС. Родители малыша, Таисия и Никита Родионовы, выбирали имя для сына вместе. А дома Добрыню с нетерпением ждала старшая сестра Полина.
С пополнением семейную пару лично поздравила начальник сектора ЗАГС Наталья Власова. Она же вручила Таисии и Никите свидетельство о рождении.
Ранее в многодетной семье Брит из Алтайского края родился 14-й ребенок. Новорожденного сына родители назвали в честь папы – Сергеем.
15:39:46 09-08-2025
Ох намается парень по жизни…
16:39:00 10-08-2025
А кто-нибудь о внуках думает в таких случаях? Добрыневны и Добрыневичи? Добби, одним словом.