В Алтайском крае объявили прием заявок на стипендию депутата Госдумы Александра Терентьева

Двадцать школьников смогут получать ежемесячную выплату в следующем учебном году

25 февраля 2026, 17:00, ИА Амител

Региональное отделение партии "Справедливая Россия — За правду" в Алтайском крае объявило о старте ежегодного конкурса на именную стипендию депутата Госдумы Александра Терентьева.

Кто может подать заявку?

Претендентами на стипендию могут стать ребята из малообеспеченных семей, которые учатся в пятых-десятых классах общеобразовательных школ городов и районов края. Кандидатам нужно показать стабильно хорошие результаты в учебе — оценки "4" и "5" по итогам 2024–2025 учебного года и первого полугодия 2025–2026 года. Кроме того, учитывают активность в спорте, наличие призовых мест и грамот, а также дисциплину.

Победители прошлых лет подать заявку не могут.

Сколько будет победителей?

Ежемесячную денежную поддержку в размере 3448 рублей в течение 2026–2027 учебного года получат 20 человек. Конкурс разделили на две группы — пятые-седьмые и восьмые-десятые классы. В каждой выберут по десять школьников. Победителей определят по сумме набранных баллов.

После объявления итогов ребятам важно удержать планку. Организаторы продолжат следить за их успеваемостью и спортивными результатами.

«Стипендия — это не подарок, а заслуженная оценка заслуг ребят, которые уже со школьной скамьи показывают высокие достижения в учебе и спорте, вырабатывают дисциплину и стремления к достижению цели. Когда я просматриваю работы школьников, то удивляюсь, насколько талантливые дети живут в Алтайском крае. И их надо обязательно поддерживать!» — подчеркнул Александр Терентьев.

Куда направлять документы?

Пакет документов с заявлением (согласно положению) принимают до 20 апреля 2026 года. Его можно отправить почтой либо принести лично по адресу: 656015, Барнаул, улица Деповская, 7, офис А-202.

Итоги подведут не позднее 30 апреля 2025 года. Их разместят на официальном сайте регионального отделения партии.

Вопросы можно задать по телефону 8 (3852) 50-17-25.