Ливни, грозы и град ожидаются в Алтайском крае 15 августа
Ветер южный, 8–13 м/с, местами порывы 15–20 м/с
15 августа 2025, 06:00, ИА Амител
Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru
От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 15 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, при грозах сильные дожди, ливни, возможен град. Ветер южный, 8–13 м/с, местами порывы 15–20 м/с.
В Барнауле от +23 до +25 градусов. Кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, 8–13 м/с.
Комментарии 0