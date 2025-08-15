Ливни, грозы и град ожидаются в Алтайском крае 15 августа

Ветер южный, 8–13 м/с, местами порывы 15–20 м/с

15 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 15 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, при грозах сильные дожди, ливни, возможен град. Ветер южный, 8–13 м/с, местами порывы 15–20 м/с.

В Барнауле от +23 до +25 градусов. Кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, 8–13 м/с.