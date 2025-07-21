Ливни накроют Алтай из-за "неустойчивости атмосферы" и сильного понижения температуры

Прогнозируются грозы, град и ветер до 25 м/с

21 июля 2025, 14:42, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На юг Западной Сибири в течение всей недели будет идти с севера Урала постоянное понижение температуры, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура будет понижаться до четверга-пятницы, причем сильное понижение будет, показатель днем составит 15–17 градусов, что на пять градусов ниже нормы", – отметил синоптик.

Неустойчивость атмосферы и понижение температуры также приведут к осадкам в Алтайском крае и других сибирских регионах. Прогнозируются ливни, грозы, крупный град и ветер до 25 м/с.

Ранее ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова сообщила amic.ru, что в Алтайский край вернется жара после небольшого похолодания и кратковременных дождей.