Ливни накроют Алтай из-за "неустойчивости атмосферы" и сильного понижения температуры
Прогнозируются грозы, град и ветер до 25 м/с
21 июля 2025, 14:42, ИА Амител
На юг Западной Сибири в течение всей недели будет идти с севера Урала постоянное понижение температуры, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура будет понижаться до четверга-пятницы, причем сильное понижение будет, показатель днем составит 15–17 градусов, что на пять градусов ниже нормы", – отметил синоптик.
Неустойчивость атмосферы и понижение температуры также приведут к осадкам в Алтайском крае и других сибирских регионах. Прогнозируются ливни, грозы, крупный град и ветер до 25 м/с.
Ранее ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова сообщила amic.ru, что в Алтайский край вернется жара после небольшого похолодания и кратковременных дождей.
14:46:35 21-07-2025
Вот только Яндекс Погоду откроешь, а там ничего на данную минуту, ниже, чем обычно, до пятницы и без дождя.
Никто не может предугадать позывы природы, особенно летом.
14:51:48 21-07-2025
Однажды Сталин беседовал с метеорологами. Он сам в юности работал наблюдателем-метеорологом в Тифлисской физической обсерватории.
- Какой у вас процент точности прогнозов?- спросил Сталин.
- Сорок процентов, товарищ Сталин,- сокрушённо ответили метеорологи.- При современной технике трудно достичь большей точности.
- А вы говорите наоборот,- предложил Сталин,- и тогда у вас будет 60 процентов. (с)
17:02:58 21-07-2025
Гость (14:51:48 21-07-2025) Однажды Сталин беседовал с метеорологами. Он сам в юности ра... либерал бы продолжил историю - "затем вытащил из за пазухи революционный наган и застелил на месте 5678 метеорологов, 1234 несогласных, и ещё 4321 - они не вовремя мимо проходили"