Стоимость карго-перевозок через границу с Казахстаном увеличилась в два раза

Сроки транспортировки теперь составляют от 25 до 35 дней

01 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

Посылки застрявшие на границе / Фото: "Shot Проверка"

Цены на перевозку грузов, застрявших на границе с Казахстаном, выросли вдвое – об этом сообщили селлеры в разговоре с "Shot Проверкой".

По их словам, карго-доставка объясняет рост тарифов дополнительными расходами: уплатой таможенных пошлин и различными сборами за обслуживание товаров без сертификатов товарного контроля. В итоге стоимость доставки значительно увеличилась, а сроки транспортировки теперь составляют от 25 до 35 дней.

Ситуация на границе постепенно стабилизируется. После подписания президентом указа о беспрепятственном ввозе немаркированных товаров из Казахстана часть машин уже смогла пересечь рубеж. Однако, как отмечают предприниматели, некоторые фуры все еще стоят в очередях.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества с использованием легенды о курьерах и службах доставки. Жертвами таких схем становятся люди, ожидающие посылки. Преступники звонят под видом сотрудников популярных сервисов, уточняют детали доставки и просят назвать код из СМС.