НОВОСТИБарнаул

Лося, пробежавшего в центре Барнаула, вернули в среду обитания

Участвовали в "операции" сотрудники ГО и ЧС, полицейские, ветеринары и другие

16 июля 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: Миниприроды Алтайского края
Фото: Миниприроды Алтайского края

Минприроды Алтайского края рассказало о судьбе лося, который ранним утром в субботу, 15 июля, прогулялся по барнаульским улицам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас лось благополучно возвращён сотрудниками Минприроды АК в его естественную среду обитания. Там поблагодарили сотрудников ГО и ЧС по Барнаулу, полиции, барнаульского зоопарка, Алтайского краевого ветеринарного центра, а так же ветеринарной клиники "Добрый доктор".

Комментарии 3

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Нюра

17:28:32 16-07-2023

Хорошо что спасли лося , спасибо

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Гость

18:53:45 16-07-2023

хоть что то хорошее

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Гость

19:48:49 16-07-2023

Далеко ли отвезли? Может снова вернуться в город. Лоси, они такие...

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