Лося, пробежавшего в центре Барнаула, вернули в среду обитания

Участвовали в "операции" сотрудники ГО и ЧС, полицейские, ветеринары и другие

16 июля 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: Миниприроды Алтайского края

Минприроды Алтайского края рассказало о судьбе лося, который ранним утром в субботу, 15 июля, прогулялся по барнаульским улицам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас лось благополучно возвращён сотрудниками Минприроды АК в его естественную среду обитания. Там поблагодарили сотрудников ГО и ЧС по Барнаулу, полиции, барнаульского зоопарка, Алтайского краевого ветеринарного центра, а так же ветеринарной клиники "Добрый доктор".