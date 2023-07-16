Лося, пробежавшего в центре Барнаула, вернули в среду обитания
Участвовали в "операции" сотрудники ГО и ЧС, полицейские, ветеринары и другие
16 июля 2023, 12:02, ИА Амител
Фото: Миниприроды Алтайского края
Минприроды Алтайского края рассказало о судьбе лося, который ранним утром в субботу, 15 июля, прогулялся по барнаульским улицам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас лось благополучно возвращён сотрудниками Минприроды АК в его естественную среду обитания. Там поблагодарили сотрудников ГО и ЧС по Барнаулу, полиции, барнаульского зоопарка, Алтайского краевого ветеринарного центра, а так же ветеринарной клиники "Добрый доктор".
17:28:32 16-07-2023
Хорошо что спасли лося , спасибо
18:53:45 16-07-2023
хоть что то хорошее
19:48:49 16-07-2023
Далеко ли отвезли? Может снова вернуться в город. Лоси, они такие...