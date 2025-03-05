Ловушки в Сети. Как не стать жертвой мошенников в праздники?

В МегаФоне рассказали, под какие сервисы чаще всего маскируются злоумышленники и как не стать их жертвой

05 марта 2025, 15:30, ИА Амител erid: 2W5zFHoLWh6

Девушка. смартфон / Фото: пресс-служба МегаФона

В праздники активность интернет-мошенников традиционно возрастает. По данным антифишинговой платформы МегаФона, за январь – февраль 2025 года выявили более 30 тыс. фишинговых доменов, что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Основные схемы обмана

Наибольшая доля фишинговых ресурсов (около 60%) приходится на сайты, маскирующиеся под инвестиционные проекты и финансовые организации. Они предлагают "уникальные" акции или выгодные вложения денег, требуя для регистрации данные банковской карты. Еще 10% занимают поддельные маркетплейсы и интернет-магазины, заманивающие пользователей скидками, бонусами или розыгрышами в честь праздника.

Мошеннические кампании адаптируются к сезону, например, к 23 февраля и 8 марта. Такие ресурсы создают для сбора платежных данных, конфиденциальной информации, чтобы в дальнейшем оказывать давление на жертву.

Кража учетных записей – еще одна набирающая обороты схема. Если ранее фиксировали около тысячи подобных доменов в день, то сейчас – 2,5 тысячи. Жертвам предлагают авторизоваться через мессенджеры или соцсети, якобы для участия в голосовании или акциях.

Отдельную угрозу представляют фальшивые сервисы проверки запретов и разрешений – например, "проверка запрета на въезд в РФ" или "управление по вопросам миграции". Человек вводит номер телефона, получает код по СМС, после чего теряет доступ к своему аккаунту в мессенджере или социальной сети.

Как защититься?

Следуя этим простым мерам, можно снизить риск столкновения с мошенниками:

использовать только официальные сайты – лучше добавить их в закладки браузера или установить официальные приложения;

включить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно;

не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых;

не вводить данные банковских карт и коды подтверждения на незнакомых ресурсах – даже если они выглядят как сайт известной компании;

не игнорировать предупреждения защитных сервисов перед открытием неизвестных страниц.

"Мы всегда уделяем повышенное внимание угрозам в цифровом пространстве, с которыми могут столкнуться наши абоненты. Отслеживаем тенденции, новые приемы мошенников, чтобы предупреждать клиентов и совершенствовать продукты для защиты как абонентов, так и корпоративных клиентов. Противодействие мошенничеству ведется на разных уровнях, но важно помнить простые правила и следовать рекомендациям", ­– отметил директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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