Лукашенко ответил шуткой на обращение к нему "господин президент"

Белорусский лидер прилетел в Россию с официальным визитом

26 февраля 2026, 22:55, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву. Кадры начала его визита в Кремль опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Встречая главу Республики Беларусь возле машины, комендант Кремля Сергей Удовенко назвал его "господин президент".

«Хорошо бы твои слова — да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Перед этим он лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.