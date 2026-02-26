Лукашенко ответил шуткой на обращение к нему "господин президент"
Белорусский лидер прилетел в Россию с официальным визитом
26 февраля 2026, 22:55, ИА Амител
Александр Лукашенко / Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву. Кадры начала его визита в Кремль опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
Встречая главу Республики Беларусь возле машины, комендант Кремля Сергей Удовенко назвал его "господин президент".
«Хорошо бы твои слова — да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану», — сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Перед этим он лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
09:13:57 27-02-2026
Раньше отвечали: "Всех господ в семнадцатом расстреляли!"
10:47:48 27-02-2026
Господа в Париже