Лютые морозы ожидаются в Алтайским крае 2 марта
Из-за резкого похолодания возрастает риск аварийных и нештатных ситуаций
01 марта 2026, 21:04, ИА Амител
Календарная весна в Алтайский край пока не торопится. В регионе сохраняются аномальные морозы, и, по прогнозам, холодная погода продержится как минимум 2 и 3 марта. В отдельных районах в ночь на 2 марта температура может опускаться до -39 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю в национальном мессенджере Мах.
Спасатели предупреждают: из-за резкого похолодания возрастает риск аварийных и нештатных ситуаций. В первую очередь это касается дорожной обстановки. На трассах и в населенных пунктах возможна сильная гололедица, что традиционно приводит к росту числа ДТП. Водителям рекомендуют снижать скорость, отказаться от резких маневров и экстренного торможения, строго соблюдать требования дорожных знаков и указания сотрудников ДПС. Особую осторожность советуют проявлять на мостах, эстакадах и путепроводах — именно там лед образуется быстрее всего.
«В период экстремальных холодов люди чаще используют печное отопление и дополнительные обогреватели, что увеличивает риск возгораний. Спасатели просят жителей края проверить исправность печей, дымоходов и не нарушать правила пожарной безопасности в жилых домах», — отметили в ведомстве.
21:15:24 01-03-2026
Марток - одевай сто порток.
12:10:02 02-03-2026
гость (21:15:24 01-03-2026) Марток - одевай сто порток.... семь
21:25:16 01-03-2026
Сегодня на одном сайте - 5 обещали
06:22:17 02-03-2026
Гость (21:25:16 01-03-2026) Сегодня на одном сайте - 5 обещали... Это Анапа наверное была.
11:16:40 02-03-2026
Какие аномальные морозы?? Проснулись ребята из МЧС, все, теперь дело идет на потепление, ниже -18 не будет, а это по сравнению с -38 не сильно холодно