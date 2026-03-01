Лютые морозы ожидаются в Алтайским крае 2 марта

Из-за резкого похолодания возрастает риск аварийных и нештатных ситуаций

01 марта 2026, 21:04, ИА Амител

В Алтайском крае наступили аномальные морозы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Календарная весна в Алтайский край пока не торопится. В регионе сохраняются аномальные морозы, и, по прогнозам, холодная погода продержится как минимум 2 и 3 марта. В отдельных районах в ночь на 2 марта температура может опускаться до -39 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю в национальном мессенджере Мах.

Спасатели предупреждают: из-за резкого похолодания возрастает риск аварийных и нештатных ситуаций. В первую очередь это касается дорожной обстановки. На трассах и в населенных пунктах возможна сильная гололедица, что традиционно приводит к росту числа ДТП. Водителям рекомендуют снижать скорость, отказаться от резких маневров и экстренного торможения, строго соблюдать требования дорожных знаков и указания сотрудников ДПС. Особую осторожность советуют проявлять на мостах, эстакадах и путепроводах — именно там лед образуется быстрее всего.