В таких случаях жителям нужно жаловаться в прокуратуру

26 февраля 2026, 13:12, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ситуация, при которой управляющая компания перекладывает на владельцев квартир финансовое обязательство за уборку снега на придомовой территории, является незаконной. Об этом в эфире Радио РБК заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно‑коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

О конкретном случае рассказала жительница подмосковных Мытищ Елизавета. По ее словам, владельцам квартир пришлось оплачивать долг за уборку снега, поскольку расходы УК превысили заложенные в бюджет суммы.

«Нам в платежки просто включили долг. Только у нашего дома, который заказывал вывоз снега, на несколько сотен тысяч, больше полумиллиона там точно выходило. Они снег не убирали, мы писали жалобы. Потом приезжали, все‑таки кое‑что убирали в небольших количествах, просто чтобы можно было по двору передвигаться. А потом нам сказали, что, оказывается, это было сверх нормы», — поделилась она.

Светлана Разворотнева посоветовала гражданам, столкнувшимся с подобной практикой, обращаться с жалобами в прокуратуру и в суды. Она пояснила, что тарифы на содержание общедомового имущества утверждаются на общем собрании собственников в начале года и не могут быть пересмотрены "задним числом":

«Эти тарифы устанавливаются обычно в начале года. И в течение года вот как бы задним числом пересматриваться не могут».

С рекомендацией депутата согласился юрист, председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин. В эфире Радио РБК он добавил, что по закону управляющую компанию должны привлечь к ответственности в рамках административного производства — ей грозят штрафы от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Однако, как отметил Крохин, на практике это происходит редко из‑за "правового нигилизма":

«У нас получается так, что и жилищная инспекция, и административная инспекция, которая отвечает за территорию, они не привлекают к ответственности управляющие компании, потому что 85% рынка управления, если брать столичный регион, под государственным контролем. Это государственное бюджетное учреждение».

Тем временем зима 2026 года выдалась в России особенно снежной. Так, уже в начале января в Москве и Санкт‑Петербурге высота снежного покрова установила рекорды. Не исключение и другие регионы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начнут признавать бесхозяйными автомобили, заваленные снегом.