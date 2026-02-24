Мероприятие организовал студенческий клуб "Восток"

24 февраля 2026, 12:35, ИА Амител

Китайский Новый год отметили в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле отметили наступление 4724 года по восточному календарю. Традиционно в Алтайском государственном университете, где сегодня обучаются более двух тысяч студентов из 50 стран мира, по этому случаю прошел праздник.

Начался он с интерактивной ярмарки. Гостей угощали традиционным чаем и обучали искусству каллиграфии: каждый мог попробовать написать иероглифы или создать новогоднюю открытку своими руками.

Особый ажиотаж вызвала зона интеллектуальных игр. Главным хитом стал маджонг — древняя китайская забава, требующая не только удачи, но и серьезного стратегического мышления. Участникам предстояло собрать из 14 костей победную комбинацию и первым объявить "Маджонг", чтобы набрать максимальные баллы.

Кульминацией дня стал масштабный концерт в концертном зале корпуса "С". На сцену вышли восемь студенческих команд — будущих востоковедов. Главным вызовом для ребят стал театральный конкурс: участники соревновались в постановке народных сказок, причем обязательным условием было исполнение ролей на китайском языке.

Программу дополнили творческие номера и музыкальный диалог двух культур — на сцене звучали произведения как китайских, так и русских композиторов. Организаторам удалось воссоздать в стенах университета атмосферу праздничного Китая, объединив сотни студентов разных национальностей.