Магазин у ТЦ "Огни", отель у планетария и ЖК. Какие объекты хотят построить в Барнауле

Три объекта обсудили на заседании градсовета

14 ноября 2025, 10:15, ИА Амител

Проект гостиницы в Барнауле на улице Никитина, 80

Сразу три интересных проекта рассмотрели на заседании градсовета Барнаула, который прошел в среду, 12 ноября. Его провел первый заместитель главы города Андрей Федоров. В ближайшем будущем в краевой столице планируют возвести магазин рядом с ТЦ "Огни", трехзвездочный отель в исторической части города рядом с планетарием, а также жилой комплекс на улице Гущина. Рассказываем подробнее о каждом проекте.

Магазин на улице Малахова, 86г

Проект торгового центра на улице Малахова, 86г, в Барнауле

Проект небольшого торгового центра представил архитектор Владимир Золотов. Участок для застройки находится в центре жилой зоны, ограниченной улицами Антона Петрова, Малахова, Новгородской и местным проездом. Это перспективный участок, который может быть расширен за счет соседних территорий. Рядом расположены известные торговые центры, такие как "Огни", "Ледокол", "Простор" и "Весна".

Проект представляет собой одноэтажное здание с торговым залом площадью 736,6 кв. м и с техническими и складскими помещениями. Фасады выполнены из сэндвич-панелей и композитных материалов, сочетающих белые, бежевые и красные оттенки. Главный фасад выделяется белым порталом и красным витражом. Для улучшения видимости и эстетики здания предусмотрена ночная подсветка. Также подразумевается благоустройство прилегающей территории и строительство парковки на 52 машины.

Во время обсуждения проекта участники высказали несколько замечаний. Предприниматель Евгений Носенко поинтересовался о возможности расширения зоны благоустройства и создании транзитных мест отдыха для пешеходов. Он также поставил вопрос о схеме заезда грузового транспорта для разгрузки товаров и вывоза отходов. Архитектор Владимир Золотов пояснил, что проект благоустройства будет дополнительно разработан и учтены все особенности подъезда для грузовиков.

Председатель совета Андрей Федоров подчеркнул, что отсутствие плана благоустройства затрудняет понимание того, как пешеходы будут добираться до центра. Архитектор Сергей Боженко поднял вопрос о размещении технологического оборудования, которое в будущем может нарушить внешний вид здания. Он порекомендовал учитывать это на стадии проектирования.

В конечном итоге проект был принят с учетом всех предложений. Авторам также рекомендовали доработать проект благоустройства и представить его в рабочем порядке.

Гостиница на улице Никитина

Проект гостиницы в Барнауле на улице Никитина, 80

Проект четырехэтажной гостиницы на 30 номеров на улице Никитина, 80, представили повторно. Трехзвездочный отель построят буквально в нескольких шагах от проспекта Ленина в окружении исторической застройки: рядом расположен "Купеческий особняк 1917 года" и здание барнаульского планетария.

Представлял проект гостиницы начальник архитектурно-планировочного отдела "Альфа-проекТ" Вадим Ломакин. Он объяснил, что по сравнению с первым рассмотрением на градсовете в начале октября генплан участка и внутренняя планировка практически не изменились. В подвале здания запроектирован тренажерный зал и серверная. Первый этаж отдадут для зоны ресепшена, номеров маломобильных граждан. Основные номера разместят на втором и третьем этажах, а четвертый этаж займут технические помещения.

Впрочем, основным камнем преткновения стала архитектура объекта. Его предлагают возвести из кирпича темно-красного цвета, а фасады украсить французскими балконами. Именно внешний вид гостиницы доработали архитекторы.

По словам Вадима Ломакина, особенность участка в том, что рядом расположен объект культурного наследия "Купеческий особняк 1917 года" – на углу проспекта Ленина и улицы Никитина. Из-за этого гостиницу нельзя возводить выше 15 метров. Другое требование – фасады должны быть выполнены в нейтральных цветах и с учетом стилистических особенностей столетнего здания. Кроме того, рядом расположен бывший кинотеатр "Родина", где сейчас размещен барнаульский планетарий. Объект реставрируют и в ближайшее время он обретет второе дыхание. Учитывая все эти факторы, гостиницу решили сделать из силикатного кирпича темно-красного цвета. Вадим Ломакин представил несколько вариантов дизайна гостиницы.

В отличие от первоначального варианта, во второй версии появились угловые акценты. В частности, угол, выходящий на улицу Никитина, будет немного сглажен и напоминает вход в отель "Алтай". Сделано это отчасти вынужденно: необходимо было обеспечить инсоляцию для жителей квартир в доме по соседству.

В целом эксперты сдержанно оценили проект. Барнаульский предприниматель Евгений Носенко призвал проектировщиков обратить внимание на кладку кирпича в строящемся комплексе "Сахаров Парк".

«Вы строите из кирпича. У вас есть уникальная возможность показать класс архитектурной кладки, которую мы теряем в городе. Такую, которая реализована в магазине "Красный" на проспекте Ленина. Здесь кирпич есть, а кладки нет. Не вижу попытки осмыслить фасадную часть. И если честно, мне не нравится, как выглядят окна», – отметил Евгений Носенко.

Архитектор Виктор Четошников уверен, что все проблемы с проектом из-за того, что технические помещения расположены на четвертом этаже здания. Эксперт посоветовал полностью переделать внутреннюю планировку, переместив лестницу в другую его часть.

«Мне кажется, не будет большого ущерба в части технологии, если лестничную клетку отнести чуть-чуть глубже или разместить в другой части здания», – предложил эксперт.

Некоторые архитекторы не поняли, почему угол здания "срезали" не со стороны, выходящей на проспект Ленина. Это не позволяет формировать участок и делать акцент на новое здание.

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг сообщил, что представленный проект не вызвал у него "чувства удовлетворения".

«Мне кажется, нужно изменить высотный акцент, переходить на повышение от памятника архитектуры мягче. Все элементы на здании разбросаны. Есть чувство неудовлетворенности от проекта. Нужно переделать планировку. Даже на первом этаже нет какого-то кафе, где можно посидеть постояльцам, а там размещены номера. Это гостиница в центре города, она может быть комфортабельной. Однако, как мне кажется, автор стал заложником заказчика», – уверен Александр Деринг.

Сергей Боженко также отметил, что отель в исторической части краевой столицы должен быть более красивым и проект нужно кардинально пересматривать.

«На мой взгляд, надо пластический угол разместить, обращенный в сторону проспекта Ленина. Не обязательно его акцентировать по высоте, поскольку здание находится на втором плане после объекта культурного наследия, который стоит на углу», – отметил Сергей Боженко.

В итоге участниками градостроительного совета проект был направлен на доработку.

ЖК на улице Гущина, 173б

Проект ЖК на ул. Гущина, 173б / Фото: "Мастерская Золотова", "Векстрой"

Третий представленный проект – жилой комплекс на улице Гущина, который включает два 19-этажных кирпичных корпуса с техническим этажом и подвалом. Этот проект был разработан в сотрудничестве ООО "Векстрой" и "Мастерской Золотова".

Комплекс будет расположен в центре микрорайона, ограниченного улицами Юрина, Попова и Островского, в зоне многоэтажной жилой застройки. Земельный участок уже находится в собственности застройщика. Часть прилегающей территории будет благоустроена для удобства жителей всего микрорайона.

По словам Владимира Золотова, в микрорайоне развита социальная инфраструктура: расположены две школы, два детских сада и поликлиника. В проекте предусмотрено улучшение транспортных и пешеходных подходов, чтобы сделать передвижение по территории более удобным.

Что касается характеристик комплекса, в двух башнях разместят 279 квартир. Подразумевается подземная парковка на 96 мест, а перед одним из корпусов можно будет оставить дополнительно 88 автомобилей. Кроме того, на территории комплекса разместятся спортивные и игровые площадки для детей. На первом этаже предусмотрены общественные помещения с отдельными входами.

Что касается архитектуры, то фасады сделают из керамического кирпича коричневого и бежевого оттенков с добавлением композитных элементов. В верхней части зданий будут большие витражи для создания акцента на фасаде. Подразумевается и ночная подсветка.

В целом у членов градсовета не было замечаний к архитектуре зданий. Однако экспертов интересовал вопрос, как будет решен вопрос с пожарной безопасностью верхних этажей. Дело в том, что у одного из корпусов подъезд будет только с одной стороны. Владимир Золотов пояснил, что подъезд с северной и западной сторон обеспечит доступ для пожарных машин.

Другие архитекторы не понимали, зачем делать парковки рядом с корпусами, практически под окнами домов. Тем более размеры участка позволяют отодвинуть парковку. На это, в частности, обратил внимание архитектор Сергей Шадрин.

«Многие сегодня стараются сделать дворы без машин, а тут игровые и спортивные площадки размещены по углам участка, один из корпусов смотрит прямо на большую парковку», – удивился эксперт.

Предприниматель Евгений Носенко похвалил проект за красивые фасады, но отметил, что удобство проживания жильцов будет зависеть от того, как расположены парковочные места, которые могут быть видны из окон.

В результате проект был одобрен с учетом всех замечаний и предложений. Застройщику рекомендовали внести уточнения в планировку и благоустройство территории.