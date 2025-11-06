Магазинам хотят запретить готовить выпечку и салаты
06 ноября 2025, 20:00, ИА Амител
Партия "Справедливая Россия" подготовила законопроект, запрещающий приготовление кулинарной продукции непосредственно в торговых залах магазинов. Документ планируется внести на рассмотрение Государственной Думы в ближайшее время, сообщает ТАСС.
Согласно инициативе, под запрет попадет приготовление и фасовка выпечки, салатов, десертов и других кулинарных изделий в местах продаж. В пояснительной записке к проекту отмечается, что совмещение торговли и производства пищевой продукции в одном помещении создает существенные риски для здоровья потребителей.
Законопроект также предусматривает другие важные ограничения:
запрет на продажу продуктов с остаточным сроком годности менее 24 часов;
ограничение торговой наценки – розничная цена не сможет превышать цену поставщика более чем на 15%;
ограничение продажи товаров под собственными брендами торговых сетей.
Данные меры направлены на повышение безопасности пищевой продукции и защиту прав потребителей. Авторы законопроекта подчеркивают, что распространенная практика приготовления пищи непосредственно в торговых залах не соответствует современным санитарным требованиям и может представлять опасность для здоровья граждан.
Если законопроект будет принят, российским магазинам придется пересмотреть организацию продажи кулинарной продукции и либо полностью отказаться от ее приготовления на территории торговых объектов, либо обеспечить отдельные производственные помещения, соответствующие всем санитарным нормам.
20:04:11 06-11-2025
Лучше пусть справедливороссы подумают как увеличить пенсию старикам - многие не могутпозволить себе купить ни салат ни булочку ни торт ни мясо ...и тд и тп.А вы думаете совершенно о другом.....
20:13:51 06-11-2025
Запрещено, запретить, отменить, закрыть .... Только у меня чувство, что идёт съёмка скрытой камерой в дурдоме?!
20:23:00 06-11-2025
Видимо не прокисающая жижа, под вывеской молоко, не плесневеющие сыры, колбаса без мяса, химозная ккрятина... , не угрожают безопасности пищевой продукции, для русских.
А хрустящая свежая выпечка, подрывающая наживу владельцев хлебозаводов и аффелировангых депутатов, наносит угрожающию безопасность пищевой продукции.
Видимо так с населением можно поступать???
20:40:22 06-11-2025
Гость (20:23:00 06-11-2025) не прокисающая жижа, под вывеской молоко, не плесневеющие сыры, колбаса без мяса, химозная ккрятина... Вы где это все покупаете? И главное. ЗАЧЕМ??? Постоянно ноете про молоко и т.д., но внятного ответа на вопрос "ЗАЧЕМ покупаете говно?", так никто и не дал. Но нытье продолжается. Ваше поведение напоминает анекдот про "вчера шла - изнасиловали, сегодня шла - изнасиловали, завтра опять пойду." Вопрос не только к вам, как написавшему сейчас, но и к тем, кто так же "ходит".
22:17:21 06-11-2025
Гость (20:40:22 06-11-2025) Вы где это все покупаете? И главное. ЗАЧЕМ??? Постоянно ноет... Кушать иногда хочется, знаете ли...
09:55:43 07-11-2025
Musik (22:17:21 06-11-2025) Кушать иногда хочется, знаете ли... ... Вы предпочитаете кушать г.... ? Ну тогда это уже ваши личные проблемы. В магазинах полно нормальных продуктов, не жмоттесь просто
10:10:07 07-11-2025
Гость (09:55:43 07-11-2025) Вы предпочитаете кушать г.... ? Ну тогда это уже ваши личны... ну да, сам виноват что не приватизировал часть БЛВЗ в свое время.
теперь вот тут сижу...
10:48:53 07-11-2025
Гость (09:55:43 07-11-2025) Вы предпочитаете кушать г.... ? Ну тогда это уже ваши личны... Как это не прискорбно, но в магазинах нет нормальных продуктов, это не СССР, все продукты с "химией" и не вкусные. Как говорил известный диетолог: "Забудьте дорогу в магазин".
10:05:04 07-11-2025
Гость (20:40:22 06-11-2025) Вы где это все покупаете? И главное. ЗАЧЕМ??? Постоянно ноет... Ох сколько потребителей говна меня заминусовало... Так вы бы отписались бы хоть по словечку на вопрос "ЗАЧЕМ вы говно покупаете?".
10:41:10 07-11-2025
Гость (10:05:04 07-11-2025) Ох сколько потребителей говна меня заминусовало... Так вы бы... А Вы где покупаете? Нет хорошей выпечки в городе, маленькие пекарни как лотерея. У меня хлебопечка - хлеб и тесто свое, покупное даже есть не могу- невкусно.
09:54:36 07-11-2025
Гость (20:23:00 06-11-2025) Видимо не прокисающая жижа, под вывеской молоко, не плесневе... Опять нытье, не покупайте. У меня почему-то все продукты нормальные, из магазинов у дома. Если вы предпочитаете покупать г...., то кроме вас в этом виноват ?
10:12:02 07-11-2025
Гость (20:23:00 06-11-2025) Видимо не прокисающая жижа, под вывеской молоко, не плесневе... А мне очень нравится магазинная выпечка в Магните в ТЦ Россия и рядом в Марии РА на Ленина,73. Спасибо, уважаемые !!! С праздником Октября!
11:14:13 07-11-2025
Гость (20:23:00 06-11-2025) Видимо не прокисающая жижа, под вывеской молоко, не плесневе...
вы почитайте состав у этой хрустящей свежей выпечки. ужаснетесь
20:30:11 06-11-2025
Дочитал до "справедливая Россия"
Дальше смысла нет
20:47:01 06-11-2025
Школам так же запретили - теперь разогретыми помоями кормят. Ура, товарищи справдливоктовытам?
21:16:53 06-11-2025
тоесть если это примут на местах свежей выпечки не будет ? только привозная резиновая с неограниченным сроком хранения ? спасибо как говорится
09:52:48 07-11-2025
Гость (21:16:53 06-11-2025) тоесть если это примут на местах свежей выпечки не будет ? т... Ну так то полно профильных пекарен, где этой выпечки ну просто завались. Их то не собираются закрывать. Или вам лишь бы поныть ?
10:38:26 07-11-2025
Гость (21:16:53 06-11-2025) тоесть если это примут на местах свежей выпечки не будет ? т... В любом сетевом типа Лента, Магнит, Мария, Ярче выпечка невкусная и хлеб несъедобный.
В редкой маленькой пекарне хороший хлеб и пирожки.
21:24:16 06-11-2025
все в угоду всяким крупным сетям с несъедобной продукцией, добить весь мелкий бизнес чтобы у людей выбора не было.
09:51:25 07-11-2025
Салаты да, очень сомнительные, пару раз попадал, больше не беру. А вот с выпечкой они зря, очень неплохую бывает делают, пусть бы пекли и дальше
13:32:40 07-11-2025
Да не прокатит у этой партии продвинуть такой закон, не та партия, у них ничего не прокатывает.
10:30:30 11-11-2025
Гость (10:05:04 07-11-2025) Ох сколько потребителей говна меня заминусовало... Так вы бы... Отвечаю Вам! Я, лично, вообще не чего не покупаю,у меня ВСЁ свое , но вижу каким го...торгуюм в магазинах, и нет нормальной продукции.