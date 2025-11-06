Магазинам хотят запретить готовить выпечку и салаты

Данные меры направлены на повышение безопасности пищевой продукции и защиту прав потребителей

06 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Булочки / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Партия "Справедливая Россия" подготовила законопроект, запрещающий приготовление кулинарной продукции непосредственно в торговых залах магазинов. Документ планируется внести на рассмотрение Государственной Думы в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, под запрет попадет приготовление и фасовка выпечки, салатов, десертов и других кулинарных изделий в местах продаж. В пояснительной записке к проекту отмечается, что совмещение торговли и производства пищевой продукции в одном помещении создает существенные риски для здоровья потребителей.

Законопроект также предусматривает другие важные ограничения:

запрет на продажу продуктов с остаточным сроком годности менее 24 часов;

ограничение торговой наценки – розничная цена не сможет превышать цену поставщика более чем на 15%;

ограничение продажи товаров под собственными брендами торговых сетей.

Данные меры направлены на повышение безопасности пищевой продукции и защиту прав потребителей. Авторы законопроекта подчеркивают, что распространенная практика приготовления пищи непосредственно в торговых залах не соответствует современным санитарным требованиям и может представлять опасность для здоровья граждан.

Если законопроект будет принят, российским магазинам придется пересмотреть организацию продажи кулинарной продукции и либо полностью отказаться от ее приготовления на территории торговых объектов, либо обеспечить отдельные производственные помещения, соответствующие всем санитарным нормам.