Магазинам хотят запретить готовить выпечку и салаты

06 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Булочки / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Булочки / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Партия "Справедливая Россия" подготовила законопроект, запрещающий приготовление кулинарной продукции непосредственно в торговых залах магазинов. Документ планируется внести на рассмотрение Государственной Думы в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, под запрет попадет приготовление и фасовка выпечки, салатов, десертов и других кулинарных изделий в местах продаж. В пояснительной записке к проекту отмечается, что совмещение торговли и производства пищевой продукции в одном помещении создает существенные риски для здоровья потребителей.

Законопроект также предусматривает другие важные ограничения:

  • запрет на продажу продуктов с остаточным сроком годности менее 24 часов;

  • ограничение торговой наценки – розничная цена не сможет превышать цену поставщика более чем на 15%;

  • ограничение продажи товаров под собственными брендами торговых сетей.

Данные меры направлены на повышение безопасности пищевой продукции и защиту прав потребителей. Авторы законопроекта подчеркивают, что распространенная практика приготовления пищи непосредственно в торговых залах не соответствует современным санитарным требованиям и может представлять опасность для здоровья граждан.

Если законопроект будет принят, российским магазинам придется пересмотреть организацию продажи кулинарной продукции и либо полностью отказаться от ее приготовления на территории торговых объектов, либо обеспечить отдельные производственные помещения, соответствующие всем санитарным нормам.

Комментарии 22

Avatar Picture
гость

20:04:11 06-11-2025

Лучше пусть справедливороссы подумают как увеличить пенсию старикам - многие не могутпозволить себе купить ни салат ни булочку ни торт ни мясо ...и тд и тп.А вы думаете совершенно о другом.....

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

20:13:51 06-11-2025

Запрещено, запретить, отменить, закрыть .... Только у меня чувство, что идёт съёмка скрытой камерой в дурдоме?!

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:23:00 06-11-2025

Видимо не прокисающая жижа, под вывеской молоко, не плесневеющие сыры, колбаса без мяса, химозная ккрятина... , не угрожают безопасности пищевой продукции, для русских.
А хрустящая свежая выпечка, подрывающая наживу владельцев хлебозаводов и аффелировангых депутатов, наносит угрожающию безопасность пищевой продукции.
Видимо так с населением можно поступать???

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:40:22 06-11-2025

Гость (20:23:00 06-11-2025) не прокисающая жижа, под вывеской молоко, не плесневеющие сыры, колбаса без мяса, химозная ккрятина... Вы где это все покупаете? И главное. ЗАЧЕМ??? Постоянно ноете про молоко и т.д., но внятного ответа на вопрос "ЗАЧЕМ покупаете говно?", так никто и не дал. Но нытье продолжается. Ваше поведение напоминает анекдот про "вчера шла - изнасиловали, сегодня шла - изнасиловали, завтра опять пойду." Вопрос не только к вам, как написавшему сейчас, но и к тем, кто так же "ходит".

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:17:21 06-11-2025

Гость (20:40:22 06-11-2025) Вы где это все покупаете? И главное. ЗАЧЕМ??? Постоянно ноет... Кушать иногда хочется, знаете ли...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:43 07-11-2025

Musik (22:17:21 06-11-2025) Кушать иногда хочется, знаете ли... ... Вы предпочитаете кушать г.... ? Ну тогда это уже ваши личные проблемы. В магазинах полно нормальных продуктов, не жмоттесь просто

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:10:07 07-11-2025

Гость (09:55:43 07-11-2025) Вы предпочитаете кушать г.... ? Ну тогда это уже ваши личны... ну да, сам виноват что не приватизировал часть БЛВЗ в свое время.
теперь вот тут сижу...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:53 07-11-2025

Гость (09:55:43 07-11-2025) Вы предпочитаете кушать г.... ? Ну тогда это уже ваши личны... Как это не прискорбно, но в магазинах нет нормальных продуктов, это не СССР, все продукты с "химией" и не вкусные. Как говорил известный диетолог: "Забудьте дорогу в магазин".

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:04 07-11-2025

Гость (20:40:22 06-11-2025) Вы где это все покупаете? И главное. ЗАЧЕМ??? Постоянно ноет... Ох сколько потребителей говна меня заминусовало... Так вы бы отписались бы хоть по словечку на вопрос "ЗАЧЕМ вы говно покупаете?".

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:10 07-11-2025

Гость (10:05:04 07-11-2025) Ох сколько потребителей говна меня заминусовало... Так вы бы... А Вы где покупаете? Нет хорошей выпечки в городе, маленькие пекарни как лотерея. У меня хлебопечка - хлеб и тесто свое, покупное даже есть не могу- невкусно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:36 07-11-2025

Гость (20:23:00 06-11-2025) Видимо не прокисающая жижа, под вывеской молоко, не плесневе... Опять нытье, не покупайте. У меня почему-то все продукты нормальные, из магазинов у дома. Если вы предпочитаете покупать г...., то кроме вас в этом виноват ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

10:12:02 07-11-2025

Гость (20:23:00 06-11-2025) Видимо не прокисающая жижа, под вывеской молоко, не плесневе... А мне очень нравится магазинная выпечка в Магните в ТЦ Россия и рядом в Марии РА на Ленина,73. Спасибо, уважаемые !!! С праздником Октября!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:13 07-11-2025

Гость (20:23:00 06-11-2025) Видимо не прокисающая жижа, под вывеской молоко, не плесневе...
вы почитайте состав у этой хрустящей свежей выпечки. ужаснетесь

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:11 06-11-2025

Дочитал до "справедливая Россия"
Дальше смысла нет

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:47:01 06-11-2025

Школам так же запретили - теперь разогретыми помоями кормят. Ура, товарищи справдливоктовытам?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:16:53 06-11-2025

тоесть если это примут на местах свежей выпечки не будет ? только привозная резиновая с неограниченным сроком хранения ? спасибо как говорится

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:48 07-11-2025

Гость (21:16:53 06-11-2025) тоесть если это примут на местах свежей выпечки не будет ? т... Ну так то полно профильных пекарен, где этой выпечки ну просто завались. Их то не собираются закрывать. Или вам лишь бы поныть ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:26 07-11-2025

Гость (21:16:53 06-11-2025) тоесть если это примут на местах свежей выпечки не будет ? т... В любом сетевом типа Лента, Магнит, Мария, Ярче выпечка невкусная и хлеб несъедобный.
В редкой маленькой пекарне хороший хлеб и пирожки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:16 06-11-2025

все в угоду всяким крупным сетям с несъедобной продукцией, добить весь мелкий бизнес чтобы у людей выбора не было.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:25 07-11-2025

Салаты да, очень сомнительные, пару раз попадал, больше не беру. А вот с выпечкой они зря, очень неплохую бывает делают, пусть бы пекли и дальше

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:40 07-11-2025

Да не прокатит у этой партии продвинуть такой закон, не та партия, у них ничего не прокатывает.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:30 11-11-2025

Гость (10:05:04 07-11-2025) Ох сколько потребителей говна меня заминусовало... Так вы бы... Отвечаю Вам! Я, лично, вообще не чего не покупаю,у меня ВСЁ свое , но вижу каким го...торгуюм в магазинах, и нет нормальной продукции.

  1 Нравится
Ответить
