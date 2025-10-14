В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу и хранение вейпов

Вейпы приравняют к запрещенным товарам, полностью исключив их из легального оборота

14 октября 2025, 14:35, ИА Амител

Покупка жидкости для вейпа / Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу, изготовление и хранение вейпов. Соответствующее обращение депутаты направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Законодатели предлагают внести поправки в Уголовный кодекс приравнивающие торговлю вейпами к продаже наркотиков. Об этом пишет ТАСС.

Согласно инициативе, уголовное наказание может грозить не только за продажу и производство, но и за хранение электронных устройств для курения и жидкостей к ним. Таким образом, вейпы приравняют к запрещенным товарам, полностью исключив их из легального оборота.

Напомним, в августе 2025 года нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил российским регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов. Тогда идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Планируется, что сначала запрет начнет действовать в отдельных регионах-добровольцах, после чего распространится на всю страну.

Федеральную инициативу также оценили депутаты Алтайского краевого Заксобрания. Его спикер Александр Романенко предложил разработать законопроект о запрете вейпов в регионе, не дожидаясь решения нижней палаты российского парламента. В Алтайском крае неоднократно предлагали решить данную проблему до того, как ее стали рассматривать на федеральном уровне – еще в 2024 году у нее были сторонники и критики. За девять месяцев этого же года в регионе назначили штрафы на сумму 143 тысячи рублей за продажу вейпов несовершеннолетним.

Возможным запретом уже обеспокоены владельцы алтайских вейп-шопов. По их словам, значительная часть торговых точек не сможет перестроиться и будет вынуждена закрыться. Однако представители бизнес-сообщества отмечают, что доля подобных магазинов в экономике региона невелика, и серьезных последствий для рынка ожидать не стоит. Владелец сети вейп-шопов Сергей (имя изменено) рассказал amic.ru, что в случае полного запрета вырастет потребление обычных сигарет. Кроме того, он предупреждает о риске роста теневого рынка: